Μεξικό: Θετικό να φιλοξενήσει τους αγώνες του Ιράν, αρνητική η FIFA
Την ώρα που οι ΗΠΑ εξακολουθούν να βρίσκονται σε πόλεμο με το Ιράν, το ερώτημα αναφορικά με τη συμμετοχή ή όχι της εθνικής ομάδας της χώρας της Μέσης Ανατολής στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει αναπάντητο. Ο Ντόναλτ Τραμπ είχε... συμβουλεύσει τους Ιρανούς να μην κατέβουν στον θεσμό που θα συνδιοργανωθεί από ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, με την πληροφορία ότι υπάρχουν συζητήσεις για να φιλοξενηθούν οι αγώνες τους σε μεξικανικό έδαφος να προκύπτει την Τρίτη (17/).
Η Μεξικανή πρόεδρος, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ρωτήθηκε σχετικά και αποκάλυψε πως η χώρα της είναι θετική στο ενδεχόμενο αυτό, τονίζοντας πως αποτελεί θέμα της FIFA να ανάψει πράσινο φως για να συμβεί κάτι τέτοιο. Την ίδια ώρα όμως, διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως στην Παγκόσμια Ομοσπονδία δεν υπάρχει προθυμία για να συμβεί κάτι τέτοιο, επισημαίνοντας πως έχουν ήδη πουληθεί εισιτήρια για αυτές τις αναμετρήσεις και μια τέτοια αλλαγή, θα επηρέαζε και άλλες ομάδες που μετέχουν στο Μουντιάλ.
Iran in Mexico?
Mexican President Claudia Sheinbaum confirmed on Tuesday that her country was prepared to host Iran’s first-round matches at the 2026 World Cup if needed due to the conflict in West Asia.
