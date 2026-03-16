Ο Αντσελότι άφησε εκτός αποστολής τον Νεϊμάρ
Ο Κάρλο Αντσελότι πήρε την απόφαση να μην καλέσει τον σταρ της Σάντος στα φιλικά του Μαρτίου, μια είδηση που προκάλεσε ντόρο στη χώρα του. Ο Νεϊμάρ βρέθηκε μια ανάσα από την επιστροφή του στην εθνική Βραζιλίας έπειτα από δύο χρόνια, ωστόσο αποκλείστηκε από την αποστολή για τα ματς με Γαλλία και Κροατία στις 26 και 31 Μαρτίου αντίστοιχα. Ο Βραζιλιάνος είχε παίξει για τελευταία φορά με τη Σελεσάο στις 18 Οκτωβρίου 2023 όταν είχε τραυματιστεί σοβαρά στο αριστερό γόνατο. Ο Κάρλο Αντσελότι τόνισε πως δεν είναι ακόμα έτοιμος, όμως άφησε ορθάνοιχτο παράθυρο να παίξει στο Μουντιάλ αν είναι σε καλή κατάσταση και έχει αρκετά ματς στα πόδια του.
CONVOCADOS! 📋— brasil (@CBF_Futebol) March 16, 2026
O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.
