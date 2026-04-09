Μιλώντας στην Equipe, ο Ρομάριο αναφέρθηκε στην αγωνιστική πτώση της Βραζιλίας αλλά και το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο.

Φέτος συμπληρώνονται 24 χρόνια από την τελευταία φορά που η εθνική ομάδα της Βραζιλίας κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τη Σελεσάο έκτοτε να μην έχει φτάσει καν σε τελικό. Ενόψει της προσεχούς διοργάνωσης σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, ο θρυλικός Ρομάριο έδωσε συνέντευξη στην Equipe και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους λόγους που, κατά τη γνώμη του, έφεραν την πτώση της Βραζιλίας, καθώς και στην αισιοδοξία που επανέφερε η έλευση του Κάρλο Αντσελότι.

Αναλυτικά:

«Τεχνικά, η Βραζιλία έχει πέσει πολύ. Από τη γενιά του Ρονάλντο, του Ροναλντίνιο και του Ριβάλντο, είναι περίπλοκο. Βασιζόμασταν αποκλειστικά σε έναν παίκτη, τον Νεϊμάρ. Και οι νεαροί ποδοσφαιριστές φεύγουν υπερβολικά νωρίς για μικρές ευρωπαϊκές ομάδες, όπου χάνουν το DNA τους. Οι άνθρωποι δεν το πιστεύουν πλέον, βέβαια αυτό γινόταν και πριν το Μουντιάλ του 1994. Με τον Αντσελότι, που όλοι σέβονται, απέκτησα ξανά αυτοπεποίθηση, πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτό το σερί 24 ετών.

Δεν μπορείς να στηρίζεσαι σε έναν παίκτη μόνο, ειδικά αν είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Τώρα έχουμε καλούς παίκτες όπως ο Ραφίνια και ο Βινίσιους, αλλά και νεαρούς όπως ο Ζοάο Πέδρο και ο Εστεβάο. Η Βραζιλία μπορεί να γίνει πρωταθλήτρια χάρη στην ιστορία της και την εμπειρία της και αν ο Νεϊμάρ είναι σε καλή κατάσταση».