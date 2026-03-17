Η εξήγηση του Αντσελότι για τη μη κλήση του Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας

Ο Κάρλο Αντσελότι κλήθηκε να εξηγήσει το γιατί άφησε εκτός αποστολής τον Νεϊμάρ από τα φιλικά παιχνίδια της Βραζιλίας.

Οι ελπίδες του Νεϊμάρ να αγωνιστεί στο πρόσεχες Παγκόσμιο Κύπελλο εξασθενούν ολοένα και περσσότερο, καθώς ο επιθετικός της Σάντος έμεινε για ακόμη μια φορά εκτός αποστολής από τον προπονητή της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, για τους επερχόμενους φιλικούς αγώνες που θα δώσει η ομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η «Σελεσάο» θα αναμετρηθεί εναντίον της Γαλλίας και της Κροατίας στις 26 Μαρτίου στη Βοστώνη και στις 31 Μαρτίου στο Ορλάντο, αντίστοιχα και αυτοί θα είναι οι τελευταίοι αγώνες προτού ο Ιταλός τεχνικός ανακοινώσει την τελική του σύνθεση για το Μουντιάλ του καλοκαιριού.

Μετά την ανακοίνωση της αποστολής τη Δευτέρα (16/03), ο Νεϊμάρ δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης σε εκδήλωση στο Σάο Πάολο ότι ήταν «αναστατωμένος και λυπημένος» που δεν επιλέχθηκε από τον Αντσελότι για τα δύο φιλικά, αλλά παραμένει αισιόδοξος για την τελική κλήση.

«Είμαι αναστατωμένος και λυπημένος που δεν κλήθηκα. Αλλά η προσοχή μας παραμένει μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, παιχνίδι με το παιχνίδι. Θα πετύχουμε τον στόχο μας. Απομένει ακόμα μια τελευταία κλήση και το όνειρο συνεχίζεται. Αυτό είναι όλο, είμαστε όλοι μαζί σε αυτό».

🚨❤️‍🩹 Neymar Jr: “I’m upset, sad, about not being called up. But the focus remains day after day, training after training, game after game”.



“We’re going to achieve our goal. There’s still one final call-up left and the dream lives on. That’s it, we’re in this together”. pic.twitter.com/pTsIDZTuDW March 16, 2026

Ο Νεϊμάρ, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της Βραζιλίας με 79 γκολ, έχει να αγωνιστεί για την εθνική του ομάδα από τον Οκτώβριο του 2023, όταν και υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο.

Ο πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα επανέλαβε την Κυριακή (15/03) την επιθυμία του να αγωνιστεί με τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού έπαιξε 90 λεπτά στην ισοπαλία της Σάντος με 1-1 κόντρα στη Κορίνθιανς, ένα παιχνίδι στο οποίο παρευρέθηκαν μάλιστα δύο από τους βοηθούς του Αντσελότι.

Ο άλλοτε προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης κλήθηκε να «απολογηθεί» σχετικά με την απόφαση του να μην επιλέξει τον Νεϊμάρ, λέγοντας πως δεν τον θεωρεί ακόμη έτοιμο για μία τέτοια αποστολή.

«Ο Νεϊμάρ δεν είναι στο 100% των δυνατοτήτων του και ως εκ τούτου δεν είναι στη λίστα. Αν μπορεί να είναι στο 100% σωματικά, μπορεί να είναι εκεί. Ο Νεϊμάρ θα μπορούσε να είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται, να αγωνίζεται συστηματικά, να επιδεικνύει τις ικανότητές του και να διατηρεί καλή φυσική κατάσταση».

🚨🇧🇷 Carlo Ancelotti: “Neymar can go to the World Cup if he's 100% fit”.



“I didn’t call Neymar now because he's not 100%, we need players who are at their best”.



“Neymar has to keep working, playing, showing his qualities and a good physical condition”. pic.twitter.com/Iww8BPXDym — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 16, 2026

«Προετοιμαζόμαστε καλά για αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θέλουμε να φτάσουμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση τεχνικά, σωματικά και ψυχικά. Υπάρχουν παίκτες που αξίζουν να είναι εδώ επειδή τα πάνε καλά στα αντίστοιχα πρωταθλήματά τους, όπως στην περίπτωση των Έντρικ, Ίγκορ, Ραγιάν, Ντανίλο», πρόσθεσε ο Αντσελότι.