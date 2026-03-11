Ινφαντίνο για Τραμπ: «Θεωρεί την ιρανική ομάδα ευπρόσδεκτη να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Σύμφωνα με τον Τζάνι Ινφαντίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τη FIFA ότι το Ιράν είναι «ευπρόσδεκτο» να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Το απόγευμα της Τρίτης (10/03) συναντήθηκε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζάνι Ινφαντίνο, με τον Ντόναλντ Τραμπ, με ένα από τα θέματα τα οποία τέθηκαν στο τραπέζι να είναι η συμμετοχή του Ιράν στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, η οποία μέχρι και σήμερα θεωρείται αβέβαιη, εξαιτίας των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα από τις 28 Φεβρουαρίου.

Η σύγκρουση έχει πλέον εμπλέξει και άλλα έθνη της Μέσης Ανατολής, με το Ιράν να ανταποδίδει με χτυπήματα σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι «δεν τον ένοιαζε πραγματικά» αν το Ιράν θα συμμετείχε στην τελική φάση του Μουντιάλ του καλοκαιριού, όμως ο Ινφαντίνο δηλώνει τώρα πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει αλλάξει πλεον γνώμη και υποστηρίζει τη συμμετοχή της ομάδας στο τουρνουά, μετά και από την συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών.

«Απόψε, συναντήθηκα με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, για να συζητήσουμε την κατάσταση των προετοιμασιών για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA και τον αυξανόμενο ενθουσιασμό καθώς πρόκειται να ξεκινήσουμε σε μόλις 93 ημέρες», έγραψε ο επικεφαλής της FIFA σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της Ομοσπονδίας στο «X».

«Μιλήσαμε επίσης για την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν και το γεγονός ότι η ιρανική ομάδα έχει προκριθεί για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA 2026. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο Πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι η ιρανική ομάδα είναι, φυσικά, ευπρόσδεκτη να αγωνιστεί στο τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Όλοι χρειαζόμαστε μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA για να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά τώρα από ποτέ, και ευχαριστώ ειλικρινά τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την υποστήριξή του, καθώς δείχνει για άλλη μια φορά ότι το Ποδόσφαιρο Ενώνει τον Κόσμο».

FIFA President Gianni Infantino:



"This evening, I met with the President of the 🇺🇸 United States, Donald J. Trump to discuss the status of preparations for the upcoming FIFA World Cup, and the growing excitement as we are set to kick off in just 93 days.



"We also spoke about… — FIFA Media (@fifamedia) March 11, 2026

Το Ιράν, αν τελικά αποφασίσει να συμμετάσχει στην διοργάνωση του Ιουνίου, πρόκειται να παίξει και τα τρία παιχνίδια του ομίλου του στα γήπεδα των ΗΠΑ και θα μπορούσε ακόμη και να αντιμετωπίσει την συνδιοργανώτρια χώρα στον γύρο των «32», για τρίτη φορά στην ιστορία της, εφόσον και οι δύο ομάδες τερματίσουν δεύτερες στους αντίστοιχους ομίλους τους.