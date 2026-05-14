Οι φίλοι του Ιράν συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη για να αποχαιρετήσουν την Εθνική τους ομάδα ενόψει Μουντιάλ και φώναξαν συνθήματα κατά της Αμερικής.

Με έναν όχι και τόσο όμορφο τρόπο, συνθήματα κατά της Αμερικής, αποχαιρέτησαν τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής τους οι Ιρανοί, καθώς ετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στο Μουντιάλ.

Χιλιάδες κόσμου έδωσε το παρών στην πλατεία Ενκελάμπ της Τεχεράνης την Τετάρτη (13/5) το βράδυ, ακόμη και αν εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες τη συμμετοχή του Ιράν στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά που ξεκινάει σε λιγότερο από έναν μήνα.

Η αποστολή θα κάνει προετοιμασία στην Τουρκία από την ερχόμενη εβδομάδα και οι φίλαθλοι τους αποχαιρέτησαν, σε μια «τελετή» που...στήθηκε, παράλληλα με την αποκάλυψη της φανέλας που θα φορέσουν. Ωστόσο, τα συνθήματα που ακούστηκαν προκάλεσαν παγκόσμια αίσθηση.

Συγκεκριμένα, οι Ιρανοί φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική», «Θάνατος στο Ισραήλ» και «Θάνατος στους υποκριτές», με τους ποδοσφαιριστές να μην αντιδρούν ιδιαίτερα.