Μουντιάλ 2026: Το σχόλιο του προέδρου της Ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας
Όλο και πιο... αβέβαιη είναι η συμμετοχή του Ιράν στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά το προσεχές καλοκαίρι.
Η εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες, με τις βομβιστικές επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ, που έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και του Ανώτατου Ηγέτη, Αλί Χαμενέϊ, προκαλούν πολλά ερωτηματικά αναφορικά με την παρουσία του Ιράν στο Μουντιάλ.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Ταζ, πήρε θέση, καθώς κλήθηκε να απαντήσει στα σενάρια που κάνουν λόγο για μποϊκοτάζ από πλευράς του Μεχντί Ταρέμι και της... παρέας του.
Όπως είπε ο ίδιος (σσ ο Μεχντί Ταζ) στο ιρανικό κανάλι IRIB Channel 3, οι επιθέσεις θα έχουν αντίκτυπο στην απόφαση που θα πάρει η ομοσπονδία.
«Δεν είναι δυνατόν να πούμε ακριβώς, αλλά σίγουρα θα υπάρξει απάντηση. Αυτό σίγουρα θα μελετηθεί από τους υψηλόβαθμους αθλητικούς αξιωματούχους της χώρας και θα ληφθεί απόφαση για το τι θα συμβεί.
Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι λόγω αυτής της επίθεσης και της αγριότητάς της, απέχει πολύ από τις προσδοκίες μας ότι μπορούμε να δούμε το Παγκόσμιο Κύπελλο με ελπίδα».
