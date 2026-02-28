Όπως αναφέρουν οι Times, στη FIFA υπήρξαν έκτακτες συνομιλίες λόγω των βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν.

Όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στο Ιράν, με τη FIFA να καλεί τα μέλη της να συζητήσουν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή των Ιρανών.

Όπως αναφέρουν οι Times, υπάρχουν προβληματισμοί αναφορικά με το πώς θα συμμετάσχει η ασιατική ομάδα παίζοντας δύο αγώνες επί αμερικανικού εδάφους, ειδικά εάν παραμείνει στην εξουσία η νυν ηγεσία του κράτους. Παράλληλα, φαίνεται πως υπάρχουν επιφυλάξεις, που μοιράστηκαν σε ιδιωτικές συζητήσεις, αναφορικά με τη σχέση του Τζάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ και φυσικά το βραβείο... ειρήνης που είχε δώσει στον Αμερικανό πρόεδρο ο ηγέτης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

«Η κλήρωση έγινε στην Ουάσιγκτον και είμαστε επικεντρωμένοι στο να γίνει το τουρνουά με όλες τις ομάδες που συμμετέχουν», σχολίασε ο γενικός γραμματέας, Ματίας Γκράφστρομ, στη συνεδρίαση της IFAB, ωστόσο είναι σαφές πως με την κατάσταση έκρυθμη, κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί.