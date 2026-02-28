Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποιά είναι η στρατιωτική ισχύς του Ισραήλ και ποιά του Ιράν

Το 2025, το Ισραήλ και το Ιράν κατείχαν την 15η και τη 16η θέση αντίστοιχα στον δείκτη Global Fire Power.

Τεταμένη είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν να έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό. Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα, όταν το Ισραήλ επιτέθηκε σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης. Ακολούθησε ιρανική απάντηση, με πυραυλικά πλήγματα σε διάφορα σημεία του Ισραήλ. Από τότε, η κλιμάκωση εντείνεται με το πέρασμα των ημερών.

Στον δείκτη Global Fire Power, το Ιράν βρίσκεται στη 16η θέση, ενώ το Ισραήλ καταλαμβάνει τη 15η θέση. Ο συγκεκριμένος δείκτης κατατάσσει τα κράτη του κόσμου με βάση τον στρατό τους και τη διαθέσιμη δύναμη πυρός. Η Τεχεράνη διαθέτει ισχυρό Στρατό Ξηράς.

Η δύναμη του Ιράν και η αντίστοιχη του Ισραήλ

Σήμερα, το Ιράν διαθέτει 610.000 εν ενεργεία στρατιώτες, 350.000 εφέδρους και 220.000 παραστρατιωτικούς, σχεδόν 45.000 στρατιωτικά οχήματα, μεταξύ των οποίων άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα, ρυμουλκούμενα πυροβόλα και άλλα με δυνατότητα εκτόξευσης ρουκετών· 303 αεροσκάφη και 109 πλοία.

Αντίθετα, το Ισραήλ διαθέτει χερσαίο στρατό με 169.000 εν ενεργεία στρατιώτες και 465.000 εφέδρους, 49.904 οχήματα μάχης όπως τα προαναφερθέντα, 478 αεροσκάφη και 82 πλοία. Αξίζει να σημειωθεί η κατάσταση που βιώνει το εβραϊκό κράτος, καθώς βρίσκεται επίσης σε πόλεμο με τη Χαμάς.

Πυρηνική ικανότητα των δύο χωρών

Στην περίπτωση του Ιράν, πρόκειται για μία από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (TNP), γεγονός που συνεπάγεται δέσμευση να μη κατασκευάζει, αναπτύσσει ή αποκτά τέτοια όπλα. Ωστόσο, το ιρανικό καθεστώς διαθέτει αρκετά προγράμματα πυρηνικής τεχνολογίας. Η Δύση υποψιάζεται ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ εκτιμάται ότι διαθέτει περίπου 90 πυρηνικές κεφαλές, σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από έκθεση του 2021 του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης. «Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε υπολογισμούς του αποθέματος πλουτωνίου του Ισραήλ κατάλληλου για όπλα και στον αριθμό των επιχειρησιακών μονάδων με πυρηνική ικανότητα», ανέφερε η έκθεση.

Στρατιωτικές δαπάνες

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο διαθέτουν συνήθως μεγάλα ποσά από το ΑΕΠ τους για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, όμως κάθε χώρα έχει διαφορετικό προϋπολογισμό, όπως συμβαίνει με το Ιράν και το Ισραήλ. Στην περίπτωση του Ιράν, ο αμυντικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε σχεδόν 10 δισ. δολάρια, με προτεραιότητα στη στρατηγική της άμυνας σε βάθος, στις ισχυρές πυραυλικές δυνατότητες και στην περιφερειακή επιρροή μέσω συμμαχικών ομάδων.

Αντίθετα, το Ισραήλ διαθέτει πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό, φτάνοντας να είναι υπερδιπλάσιος από εκείνον του Ιράν. Περισσότερα από 34 δισ. δολάρια δαπανά η ισραηλινή κυβέρνηση, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του στρατού μέσω των νέων τεχνολογικών εξελίξεων.

