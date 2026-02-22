Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του Μουντιάλ προκαλούν τα αιματηρά γεγονότα στη Γουαδαλαχάρα, μία από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες της διοργάνωσης το προσεχές καλοκαίρι.

Λίγες ώρες μετά την επιχείρηση των μεξικανικών αρχών που οδήγησε στον θάνατο του φερόμενου ηγέτη του Cartel Jalisco Nueva Generación, Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες («Ελ Μέντσο»), ένοπλοι εισέβαλαν στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, πυροβολώντας και προκαλώντας πανικό. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επιβάτες να τρέχουν για να καλυφθούν, ενώ προσωπικό του αεροδρομίου τους οδηγούσε σε ασφαλέστερα σημεία.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμό σε διεθνές επίπεδο. Η FIFA παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η Γουαδαλαχάρα αποτελεί μία από τις βασικές έδρες της διοργάνωσης που θα συνδιοργανώσουν Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδάς.

Chaos erupts at Guadalajara International Airport in Jalisco, Mexico, as the CJNG Cartel launches attacks outside and potentially inside the airport, as retaliation for today’s successful elimination of CJNG leader El Mencho. pic.twitter.com/fspjMASWV1 February 22, 2026

Η μεξικανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας και ότι θα υπάρξει πλήρης προστασία των αποστολών και των φιλάθλων. Ωστόσο, το νέο ξέσπασμα βίας επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας, με τη διεθνή ομοσπονδία να αναμένεται να ζητήσει αναλυτική ενημέρωση και επικαιροποιημένο πλάνο θωράκισης των πόλεων-έδρων.

Με το Μουντιάλ να πλησιάζει, κάθε τέτοιο περιστατικό εντείνει την ανησυχία και θέτει στο επίκεντρο την πρόκληση της ομαλής διεξαγωγής της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής στον κόσμο.