Ο Ντίνος Δενδρινός αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης της σεζόν 2025-26 στην Elite League.

Ο 22χρονος γκαρντ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο με τη φανέλα της Μεγαρίδος στην κανονική περίοδο της σεζόν και μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του, τερματίζοντας 2η στη regular season.

Κέρδισε τρεις φορές το βραβείου του Next Gen MVP, ενώ έχει μ.ο 13.7 πόντους (86.3% βολές, 55.5% δίποντα, 36.5 % τρίποντα), 4.3 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα σε 27 λεπτά συμμετοχής.