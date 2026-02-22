Μπλάτερ κατά FIFA: «Κακό το φορμάτ του Μουντιάλ, κερδισμένες μόνο οι ΗΠΑ»

Ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, κατέκρινε το νέο φορμάτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αλλά και την επιλογή των ΗΠΑ ως διοργανώτρια χώρα.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά έχει ξεκινήσει, με 48 συνολικά χώρες να διεκδικούν για πρώτη φορά στην ιστορία το ιερό δισκοπότηρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Η FIFA θεωρεί πως η αύξηση των ομάδων που θα συμμετέχουν στην τελική φάση θα ανεβάσει κατακόρυφα και το ενδιαφέρον για το επόμενο τουρνουά, όμως ένα πρώην πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνμοσπονδίας δεν συμφωνεί με τις αποφάσεις της.

Ο λόγος για τον Σεπ Μπλάτερ, ο οποίος σε πρόσφατες δηλώσεις του στηλίτευσε την απόφαση πίσω από την αύξηση των εθνικών ομάδων, ενώ κατέκρινε και την επιλογή των ΗΠΑ ως διοργανώτριας χώρας από τη στιγμή που παρουσιάζονται επιπλοκές στις εκδόσεις βίζας.

«Δεν είναι σωστό. «Βάζοντας τις τρεις συνδιοργανώτριες χώρες μαζί, θα περίμενε κανείς να έχουν περίπου το ίδιο μερίδιο από την πίτα. Η επέκταση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες δεν είναι καλή. Και το να διεξάγεται σε τρεις χώρες είναι ακόμη χειρότερο — ειδικά αφού δύο από αυτές τις χώρες λαμβάνουν μόνο ψίχουλα».

Σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο μεγάλος κερδισμένος θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι οι θεατές», συνέχισε. «Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο δεν θα πρέπει να διοργανώνεται σε μια χώρα που δεν χορηγεί βίζα σε όλους» κατέληξε.