Αιματοκύλισμα στο Μεξικό: Νεκρός ο «Ελ Μέντσο» - Φλεγόμενοι δρόμοι και πανικός μετά την επιχείρηση του στρατού

Ο διαβόητος «Ελ Μέντσο», αρχηγός του CJNG, έπεσε νεκρός σε επιχείρηση του μεξικανικού στρατού. Οδοφράγματα, καμένα οχήματα και χάος σε Χαλίσκο και Μιτσοακάν.

Ο άνθρωπος που για χρόνια κινούσε τα νήματα ενός από τα πιο αδίστακτα καρτέλ του πλανήτη είναι νεκρός. Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, ο διαβόητος «Ελ Μέντσο», αρχηγός του Jalisco New Generation Cartel (CJNG), σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση στο Μεξικό, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε θρίλερ. Ο 59χρονος βαρόνος τραυματίστηκε και, κατά τη διάρκεια της αερομεταφοράς του, υπέκυψε στα τραύματά του. Λίγες ώρες αργότερα, η χώρα βυθιζόταν στο χάος.

Στην πολιτεία Χαλίσκο, προπύργιο του καρτέλ, ένοπλοι απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους, πυρπολώντας αυτοκίνητα και φορτηγά. Οι εικόνες με καμένα οδοφράγματα και πανικόβλητους πολίτες έκαναν τον γύρο του κόσμου. Τα επεισόδια εξαπλώθηκαν και στη γειτονική Μιτσοακάν, γενέτειρα του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, με τις αρχές να δίνουν μάχη για να αποτρέψουν γενικευμένη σύρραξη.

Ο «Ελ Μέντσο» ήταν από τους πιο καταζητούμενους εγκληματίες διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επικηρύξει τη σύλληψή του με 15 εκατ. δολάρια, ενώ το όνομά του βρισκόταν δίπλα σε εκείνο του Χοακίν Γκουσμάν, του θρυλικού «Ελ Τσάπο», στη λίστα των ισχυρότερων βαρόνων ναρκωτικών.

Chaos erupts at Guadalajara International Airport in Jalisco, Mexico, as the CJNG Cartel launches attacks outside and potentially inside the airport, as retaliation for today’s successful elimination of CJNG leader El Mencho. pic.twitter.com/fspjMASWV1 February 22, 2026

Το CJNG, που ιδρύθηκε το 2009, εξελίχθηκε σε υπερδύναμη του οργανωμένου εγκλήματος: κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη, φεντανύλη, εκβιασμοί, λαθρεμπόριο καυσίμων, ακόμη και οικονομικές απάτες. Σε πολλές περιοχές λειτουργούσε σαν «σκιώδες κράτος», επιβάλλοντας κανόνες, φόρους και -όταν χρειαζόταν- τρόμο.

Ο θάνατος του Οσεγκέρα μπορεί να θεωρείται τεράστιο πλήγμα για το καρτέλ, αλλά τα ερωτήματα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Θα διαλυθεί η οργάνωση ή θα ξεσπάσει πόλεμος διαδοχής; Θα ενισχυθούν αντίπαλα καρτέλ ή θα δούμε μια νέα, πιο βίαιη γενιά ηγετών;

Στο Μεξικό, κάθε «τέλος» συχνά σημαίνει μια νέα αρχή. Για όλους...

