Σέζνι: «Η FIFA δεν έχει τα αρχ@@@@@ να περάσει τη Ρωσία στο Μουντιάλ άνευ αγώνα»

Ο Βόιτσεχ Σέζνι υποστήριξε για άλλη μια φορά την απόφαση της εθνικής Πολωνίας να μην αγωνιστεί κόντρα στη Ρωσία στα μπαράζ του Μουντιάλ, μεταφέροντας την πίεση στη FIFA με ατάκα που... έκανε αίσθηση.

Σύσσωμοι οι Πολωνοί διεθνείς, ανάμεσά τους κι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι τάσσονται υπέρ της απόφασης της πολωνικής ομοσποδνίας να απέχει από τα μπαράζ του Μουντιάλ, ζητώντας από τη FIFA την αποβολή της αντιπάλου της, Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Λίγες ώρες μετά το πρώτο του μήνυμα, ο βασικός κίπερ των Αετών και της Γιουβέντους, Βόιτσεχ Σέζνι προέβη σε νέες δηλώσεις στο πολωνικό «DAZN», τονίζοντας ότι η FIFA «δεν έχει τα αρχ@@@@@ να δώσει τη θέση στη Ρωσία άνευ αγώνα», αν δηλαδή δεν αποκλείσει τη Ρωσία ενόψει του επικείμενου αγώνα στις 24 Μαρτίου.

«Εμείς δεν θα παίξουμε κόντρα στη Ρωσία στα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αυτό είναι σίγουρο. Για να δούμε αν η FIFA έχει τα αρχ@@@@ να δώσει στη Ρωσία τη θέση για το Μουντιάλ άνευ αγώνα. Δεν νομίζω πως θα τα έχει. Είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος όλοι μαζί».



Wojciech Szczesny: “We [Poland] won’t play against Russia at the World Cup, that’s for sure. Let’s see if FIFA will have balls to give Russia the World Cup by forfait - I don’t think so”, he told DAZN. 🇵🇱 #Poland



“I’m proud of my teammates. We’re on same point all together”. pic.twitter.com/FJ1Cy4CYX1