Απόλυτα σύμφωνος με την απόφαση της Πολωνίας να μην αγωνιστεί απέναντι στη Ρωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ εμφανίστηκε ο Λεβαντόφσκι, μετά την εισβολή των στρατευμάτων του Πούτιν στην Ουκρανία.

Η εισβολή της Ρωσίας στα ουκρανικά εδάφη δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορο και τον ποδοσφαιρικό κόσμο, με την Πολωνία να κάνει την αρχή και να ανακοινώνει πως δεν πρόκειται να αγωνιστεί κόντρα στους Ρώσους για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Μια απόφαση που βρήκε απόλυτα σύμφωνο και τον μεγάλο σταρ των Πολωνών, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι! Μετά τον Τόκο Σενγκέλια της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ακόμα ένα μεγάλο όνομα του παγκόσμιου αθλητισμού μποϊκόταρε τους Ρώσους, με τον επιθετικό της Μπάγερν να στηρίζει ανοικτά μέσω ανάρτησης την κίνηση της πολωνικής Ομοσπονδίας!

«Είναι η σωστή απόφαση. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα παιχνίδι απέναντι στην εθνική ομάδα της Ρωσίας, ενώ μια εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζεται. Οι Ρώσοι ποδοσφαιριστές και οπαδοί δεν είναι υπεύθυνοι, αλλά δεν μπορούμε να προσποιηθούμε πως δεν συμβαίνει τίποτα» ανέφερε χαρακτηριστικά επί του θέματος.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF