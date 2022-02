Οι Πολωνοί ενημέρωσαν επίσημα την FIFA πως αρνούνται να παίξουν με την Ρωσία τον επόμενο μήνα στα προκριματικά του Μουντιάλ λόγω του πολέμου. «Σωστή απόφαση, δεν γίνεται να προσποιούμαστε πως όλα είναι καλά» είπε ο Λεβαντόφσκι!

Έπειτα από διαβουλεύσεις που μάλλον δεν ήταν και ιδιαίτερα δύσκολες, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πολωνίας αποφάσισε να δείξει πως δεν γίνεται το ποδόσφαιρο να συνεχίζεται όταν οι συνάνθρωποι όλων βιώνουν τον απόλυτο εφιάλτη στην Ουκρανία μετά την εισβολή των Ρώσων και την έναρξη του πολέμου.

Οι Πολωνοί αρνούνται επίσημα πλέον ν' αγωνιστούν στο ματς με την Ρωσία που είναι προγραμματισμένο για τις 24/3 στη Μόσχα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σχολίασε επί του θέματος: «Είναι η σωστή απόφαση, δεν μπορώ να φανταστώ να παίζω ματς με την εθνική ομάδα της Ρωσίας τη στιγμή που στην Ουκρανία επικρατεί αυτή η κατάσταση και όλοι είναι με τα όπλα. Οι Ρώσοι ποδοσφαιριστές και οι οπαδοί δεν είναι υπεύθυνοι γι' αυτό, αλλά δεν γίνεται να προσποιούμαστε πως δεν συμβαίνει τίποτα».

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF