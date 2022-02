Αγουέρο: «Θα πάω στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, θα είμαι στο επιτελείο του Σκαλόνι»

Σε συνέντευξή του σε ραδιόφωνο ο Σέρχιο Αγουέρο ανέφερε ότι θα ακολουθήσει την εθνική Αργεντινής στο Μουντιάλ του Κατάρ, ως βοηθός του Λιονέλ Σκαλόνι στην τεχνική ηγεσία.

Ο Αργεντινός πρώην επιθετικός των Μάντσεστερ Σίτι και Μπαρτσελόνα, διαγνώστηκε με καρδιακή αρρυθμία στα τέλη του 2021 και μετά από ιατρικές διαβουλεύσεις αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Παρ' όλα αυτά δεν τα παρατάει, καθώς επιθυμία του είναι να παραμείνει στον χώρο του ποδοσφαίρου αι μάλιστα να πάει με την αποστολή της εθνικής Αργεντινής στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Σε συνέντευξή του στο «Radio10», ο Σέρχιο Αγούερο αποκάλυψε ότι υπάρχει η ιδέα να ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο του Λιονέλ Σκαλόνι.

«Θα πάω στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ. Θα έχουμε μια συνάντηση αυτή την εβδομάδα. Θέλω να είμαι εκεί. Η ιδέα για μένα είναι να συνδεθώ με το προπονητικό επιτελείο. Μίλησα ήδη με τον Σκαλόνι και τον Τάπια (σ.σ. πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Αργεντινής)», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος επιθετικός.

Sergio Agüero: "I'm going to the World Cup in Qatar. We are going to have a meeting this week. I want to be there. The idea is for me to be incorporated into the coaching staff, I spoke with Scaloni and Tapia." This via @Radio10. pic.twitter.com/LCS8D9i2di