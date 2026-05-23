Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες γλίτωσε το χειρουργείο και προλαβαίνει την πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ σύμφωνα με αργεντινό ρεπόρτερ.

Ο Γκαστόν Εντούλ, ένας Αργεντινός δημοσιογράφος που είναι ειδικός στα θέματα των παικτών της εθνικής Αργεντινής, έκανε μία ανάρτηση σχετικά με το σπασμένο δάκτυλο του Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας της Άστον Βίλα τραυματίστηκε στην προθέρμανση του τελικού του Europa League, όμως αποφάσισε να παίξει κανονικά στο παιχνίδι, αφού ήθελε να βοηθήσει την ομάδα του να κατακτήσει το δεύτερο ευρωπαϊκό της ιστορίας της, όπως και συνέβη μετά τη νίκη με 3-0 επί της Φράιμπουργκ.

Ύστερα από εξετάσεις που έκανε διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί ένα μικρό κάταγμα και γι' αυτό η χειρουργική επίλυση του προβλήματός του δεν είναι απαραίτητη. Θα πάει, λοιπόν, συντηρητικά και υπολογίζεται πως σε 20 μέρες θα είναι έτοιμος.

Αυτό σημαίνει πως δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στα φιλικά της εθνικής Αργεντινής με Ονδούρα (07/06) και Ισλανδία (10/06), αλλά θα μπορέσει να δώσει κανονικά το «παρών» στην πρεμιέρα της «αλμπισελέστε» στο Μουντιάλ με την Αλγερία στις 17 του Ιουνίου.