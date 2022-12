Ο Λιονέλ Μέσι όπως ήταν αναμενόμενο βρίσκεται στην ενδεκάδα της Αργεντινής για τον ημιτελικό με την Κροατία και έπιασε τον Λόταρ Ματέους στην πρώτη θέση των συμμετοχών σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Αργεντινή θα διεκδικήσει το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ κόντρα στην Κροατία με τον Λιονέλ Μέσι να βρίσκεται κανονικά στην ενδεκάδα στο πλευρό του Χουλιάν Άλβαρες. Ο αρχηγός της Αλμπισελέστε κάνει την 25η εμφάνιση του σε ματς Μουντιάλ και πιάνει τον Λόταρ Ματέους στην πρώτη θέση στη λίστα των συμμετοχών.

Ο Pulga θα έχει την ευκαιρία να «σπάσει» το ρεκόρ του θρυλικού Γερμανού μέσου, καθώς η Αργεντινή θα έχει ακόμα ένα ματς στο τουρνουά ότι και αν γίνει στον αγώνα με τη Χρβάτσκα. Ο Μέσι ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος μέχρι το τέλος της καριέρας του έπαιξε 24 φορές σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Messi has EQUALLED the all-time World Cup appearance record! 🤯



He starts against Croatia and is now level with Lothar Matthaus on 25 games. Incredible 👏 #BBCWorldCup #FifaWorldCup pic.twitter.com/sqtg4PYzjR