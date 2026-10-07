Λισάντρο Μαρτίνες για Μέσι: «Προνόμιο να έχω μοιραστεί το γήπεδο με τον κορυφαίο αθλητή όλων των εποχών»

Ο Λισάντρο Μαρτίνες αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι και χαρακτήρισε τον εαυτό του προνομιούχο που μοιράστηκε το γήπεδο με τον «κορυφαίο αθλητή όλων των εποχών».

Η καρδιά ολόκληρης της Αργεντινής σκίρτησε για το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι. Ο θρύλος της Αλμπισελέστε αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα μετά τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν, η οποία σηματοδότησε το τέλος εποχής.

Οι συμπαίκτες του στην εθνική πάντως έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να τον πείσουν να συνεχίσει. «Λιονέλ Μέσι, θέλουμε να σου τραγουδήσουμε. Είσαι αιώνιος, όπως εκείνη η νύχτα στο Κατάρ. Μη φύγεις, σκέψου το άλλη μια φορά. Αυτό σου ζητούν όλοι στο Μονουμεντάλ», φώναζαν ρυθμικά μέσα στο πούλμαν, προτρέποντας τον Μέσι να το ξανασκεφτεί.

Τα δάκρυα των Έντσο Φερνάντες και Λιονέλ Σκαλόνι κατά την ομιλία του Αργεντινού αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο το έντονο συναίσθημα που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή στιγμή, σε ένα ακόμα δείγμα για την αγάπη που τρέφει ολόκληρη η ομάδα προς το πρόσωπό του.

Ο Λισάντρο Μαρτίνες, από την πλευρά του, είπε το δικό του αντίο στον Μέσι μέσα από ανάρτηση στα social media, χαρακτηρίζοντας τον 39χρονο ως τον κορυφαίο αθλητή όλων των εποχών.

«Τι προνόμιο να έχω μοιραστεί το γήπεδο με τον κορυφαίο αθλητή όλων των εποχών. Ο καλύτερος όλων μας αφήνει. Θα μας λείψεις για το υπόλοιπο της ζωής μας, Λίο. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά» τόνισε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, την οποία συνόδευσε με ένα βίντεο του Μέσι από το πούλμαν της Αργεντινής.