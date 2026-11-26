MLS: Κατέληξε στο νέο φορμάτ των πλέι οφ
Οι άνθρωποι του MLS προσπαθούν να κάνουν τη λίγκα τους ολοένα και πιο προσιτή τόσο στους οπαδούς, όσο και τους ποδοσφαιριστές, με την ιστορική αλλαγή στο καλεντάρι, που θα δει τη σεζόν 2027/28 να διεξάγεται στα πρότυπα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, δηλαδή καλοκαίρι με άνοιξη, να αποτελεί σημαντικότατο βήμα.
Παράλληλα όμως, στις τάξεις του Major League Soccer συζητιόταν και το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα νέο φορμάτ πλέι οφ, με τη συμμετοχή 20 ομάδων (από τις 30), όπου μεταξύ άλλων, θα βλέπαμε ομάδες που αποκλείονται να έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν την πορεία τους στην postseason!
Εντούτοις, το πλάνο αυτό φαίνεται πως εγκαταλείφθηκε μετά και από αντιδράσεις που υπήρξαν, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν πως οι ομάδες που θα μπαίνουν στα πλέι οφ θα είναι 16. Τα μπαράζ μεταξύ όγδοου και ένατου θα καταργηθούν, όπως και το φορμάτ best of three που χρησιμοποιείται αυτόν τον καιρό για τον 1ο γύρο.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Αντί αυτού, οι δύο πρώτοι γύροι θα είναι διπλά ματς, με μονά να ακολουθούν για τα ημιτελικά και φυσικά τον τελικό, όπου τίθεται υπό διεκδίκηση το τρόπαιο του MLS Cup. Ένα βήμα το οποίο φαίνεται πως είναι στη σωστή κατεύθυνση, αν και υπάρχει ακόμα μέλλον όσον αφορά στην ανυπαρξία υποβιβασμού και προβιβασμού...
🚨 BREAKING: According to The Athletic, MLS is reportedly moving forward with a 16-team playoff format beginning in 2027-28! The proposed 20-team disaster is OUT, and the best-of-three series is GONE! The new format will feature two-legged ties through the conference semifinals, followed by single-elimination conference finals and MLS Cup. This is a step in the right direction. However, 16 of 30 teams (53%) making the playoffs is still too many. MLS needs to make the regular season matter and reward teams that perform consistently over 34 games. What do you think of the reported changes?— MLS Moves (@MLSMoves) November 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.