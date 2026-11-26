Παρότι συζητήθηκε φορμάτ ακόμα και με 20 ομάδες, το MLS φαίνεται πως κατέληξε σε ένα με 16.

Οι άνθρωποι του MLS προσπαθούν να κάνουν τη λίγκα τους ολοένα και πιο προσιτή τόσο στους οπαδούς, όσο και τους ποδοσφαιριστές, με την ιστορική αλλαγή στο καλεντάρι, που θα δει τη σεζόν 2027/28 να διεξάγεται στα πρότυπα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, δηλαδή καλοκαίρι με άνοιξη, να αποτελεί σημαντικότατο βήμα.

Παράλληλα όμως, στις τάξεις του Major League Soccer συζητιόταν και το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα νέο φορμάτ πλέι οφ, με τη συμμετοχή 20 ομάδων (από τις 30), όπου μεταξύ άλλων, θα βλέπαμε ομάδες που αποκλείονται να έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν την πορεία τους στην postseason!

Εντούτοις, το πλάνο αυτό φαίνεται πως εγκαταλείφθηκε μετά και από αντιδράσεις που υπήρξαν, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν πως οι ομάδες που θα μπαίνουν στα πλέι οφ θα είναι 16. Τα μπαράζ μεταξύ όγδοου και ένατου θα καταργηθούν, όπως και το φορμάτ best of three που χρησιμοποιείται αυτόν τον καιρό για τον 1ο γύρο.

Αντί αυτού, οι δύο πρώτοι γύροι θα είναι διπλά ματς, με μονά να ακολουθούν για τα ημιτελικά και φυσικά τον τελικό, όπου τίθεται υπό διεκδίκηση το τρόπαιο του MLS Cup. Ένα βήμα το οποίο φαίνεται πως είναι στη σωστή κατεύθυνση, αν και υπάρχει ακόμα μέλλον όσον αφορά στην ανυπαρξία υποβιβασμού και προβιβασμού...