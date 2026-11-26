Ο Νίκος Παπαδογιάννης τοποθετήθηκε στο Gazz Floor by Novibet για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Στην post game εκπομπή του Gazz Floor by Novibet, ο Νίκος Παπαδογιάννης αναφέρθηκε στα λίγα λεπτά που οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκονταν εκτός παρκέ και ο Μιλουτίνοφ στην πεντάδα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Εκείνα τα λίγα λεπτά που δεν έπαιξαν οι Τζόσεφ, Βεζένκοβ και Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός είχε τον Μιλουτίνοφ μέσα και έμοιαζε να παίζει με τέσσερις πάικτες. Δεν το προσωποποιώ στον Μιλουτίνοφ, εννοώ πως έμοιαζε να παίζει με λιγότερους παίκτες στο γήπεδο. Δεν έβρισκε σουτ, δεν έβρισκε άμυνα, δεν έβρισκε τίποτα».

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