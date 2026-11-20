Ο Τόμας Μίλερ σχολίασε το φορμάτ του MLS, στεκόμενος -και αυτός- στην απουσία πραγματικής πίεσης λόγω του ότι καμία ομάδα δεν υποβιβάζεται.

Το MLS επεκτείνεται ολοένα και περισσότερο, με τις ομάδες που συμμετέχουν να έχουν φτάσει αισίως τις 30 μετά την περσινή πρεμιέρα του Σαν Ντιέγκο, ενώ το 2027, θα εισαχθεί η σημαντικότατη αλλαγή στο καλεντάρι, με τη σεζόν να ξεκινά το καλοκαίρι και να ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2028, στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Εντούτοις, το φορμάτ του πρωταθλήματος παραμένει, για πολλούς, αγκάθι, με τον Τόμας Μίλερ να προστίθεται στη λίστα όσων έχουν αναφερθεί στη σημασία της απουσίας υποβιβασμού - κάτι για το οποίο έχει μιλήσει και ο Ενέα Μιχάι στο Gazzetta.

«Δεν υπάρχει υποβιβασμός, δεν υπάρχει μεγάλη πίεση» ξεκαθάρισε ο πρώην μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, που από το 2025 βγάζει το ψωμί του αγωνιζόμενος στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς.

Ακολούθως, εξήγησε ότι «είναι πολύ διαφορετικά όταν παλεύεις για να μην υποβιβαστείς. Πέφτει το μπάτζετ, κόσμος χάνει τη δουλειά του, κάποιοι παίκτες ίσως δεν έχουν πια συμβόλαια, είναι διαφορετικό και για τους οπαδούς όταν υποβιβάζεσαι, οπότε όλο σου το παιχνίδι αλλάζει. Στην Ευρώπη, παλεύουν για τη ζωή τους».

Το debate αναφορικά με την ανάγκη αλλαγής του φορμάτ στις ΗΠΑ έχει αναθερμανθεί τα τελευταία χρόνια, με πολλούς να υποστηρίζουν πως το MLS δεν θα αλλάξει επίπεδο όσο παραμένει μία κλειστή λίγκα, επιτρέποντας σε ομάδες να κάνουν συνεχόμενες κακές σεζόν αλλά να μην έρχονται αντιμέτωπες με ουσιαστικές συνέπειες.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η D.C. Γιουνάιτεντ, που από μόνιμη πρωταθλήτρια τα πρώτα χρόνια του θεσμού, δεν έχει μπει στα playoffs από το 2019, την ώρα που ομάδες όπως το Μόντρεαλ στην ανατολική περιφέρεια και η Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι στη δυτική αποτελούν μόνιμα εδώ και μερικά χρόνια τους αδύναμους κρίκους του πρωταθλήματος.