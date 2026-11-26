Ο Αλεκσάντερ Σέκουλιτς παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Σλοβενίας και επικεντρώνεται στην Μπαρτσελόνα.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο στρατόπεδο της Εθνικής Σλοβενίας, αφού μετά την απόφαση της Μπαρτσελόνα μην επιτρέψει στον Αλεκσάντερ Σέκουλιτς να προπονήσει την ομάδα της χώρας του, ο ίδιος παραιτήθηκε από την θέση του προπονητή της Εθνικής.

Συγκεκριμένα η ισπανική ομάδα έκανε γνωστή την απόφαση του τεχνικού της, με τον ίδιο να επικεντρώνεται στα καθήκοντά του στην Μπαρτσελόνα.

Η ενημέρωση της Μπαρτσελόνα:

«Ο Αλεκσάντερ Σέκουλιτς αποχωρεί από τη θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας .Ο προπονητής επιβεβαιώνει την πλήρη δέσμευσή του στον σύλλογο και επικεντρώνεται στις απαιτήσεις της καθοδήγησης του πάγκου της Μπάρτσα»

