Ο Σεντρίκ Μπακαμπού προχώρησε σε μηνύσεις λόγω της αδυναμίας του να βρει σπίτι για την οικογένειά του στο Σαν Ντιέγκο.

Παρότι πρόλαβε να σημειώσει πέντε γκολ και να μοιράσει τρεις ασίστ σε εννέα συμμετοχές, ο Σεντρίκ Μπακαμπού αναμένεται να αποχωρήσει από το MLS και το Σαν Ντιέγκο, την ώρα πάντως που έχει ορθάνοιχτους λογαριασμούς με τις δικαστικές αρχές της περιοχής.

Βλέπετε, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, ο Κονγκολέζος επιθετικός κινείται νομικά κατά ιδιωτών, μεσιτών αλλά και κτηματομεσιτικών εταιρειών λόγω της δυσκολίας που συνάντησαν εκείνος και η οικογένειά του στην εύρεση κατοικίας τους μήνες που αγωνίστηκε στην αμερικανική ομάδα.

Το ζευγάρι καταγγέλλει πως προσέφερε 17.500$ τον μήνα για κατοικία στο Σαν Ντιέγκο η οποία διέθετε πισίνα, με τη μεσίτρια να αναφέρει πως θα πρέπει να τοποθετηθεί προστατευτικός φράχτης λόγω του ότι ο Μπακαμπού και η σύζυγός του έχουν πέντε παιδιά. Παρά την προθυμία του ζεύγους να καλύψει εκείνο το κόστος αλλά και να δώσει προκαταβολή τα ενοίκια ενός ολόκληρου χρόνου, η αγγελία αποσύρθηκε, μετά την έκφραση επιφυλάξεων από τον μεσίτη που εκπροσωπούσε την οικογένεια για ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί δίκαιης στέγασης.

Ακολούθως, ο Μπακαμπού ισχυρίζεται πως προσέφερε 23.500$ τον μήνα για άλλο σπίτι, δίχως να λάβει απάντηση, παρότι η εν λόγω κατοικία προσφερόταν έναντι 20.000$! Η πλευρά του άλλοτε φορ του Ολυμπιακού αναφέρει πως η οικογένεια ταλαιπωρήθηκε και αναγκάστηκε να διαμένει σε προσωρινά καταλύματα, δαπανώντας τεράστια χρηματικά ποσά, τονίζοντας πως «τους αρνήθηκαν τη δίκαιη μεταχείριση επειδή έχουν πέντε παιδιά». Για την ώρα, κανένας εκ των εναγομένων δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση.