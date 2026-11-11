Στο πρόσωπο του Γιάννη Τάτση βρήκε ο Νέστος Χρυσούπολης τον αντικαταστάτη του Σάκη Παπαβασιλείου.

Ένα μήνα έμεινε στον πάγκο του Νέστου Χρυσούπολης ο Σάκης Παπαβασιλείου καθώς οι δρόμοι τους χώρισαν.

Νέος προπονητής της ομάδας του Νέστου θα είναι ο Γιάννης Τάτσης, ο οποίος ανακοινώθηκε και θα κάνει ντεμπούτο στο σαββατιάτικο παιχνίδι με την ΑΕΛ.

Ο Τάτσης βρισκόταν μέχρι πρότινος στον πάγκο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, από όπου και αποχώρησε πριν μερικές εβδομάδες.

Η ανακοίνωση του Νέστου:

«Η ΠΑΕ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάννη Τάτση, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή στην οικογένεια του Νέστου και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο του.

Καλώς ήρθες στον Νέστο, κόουτς».