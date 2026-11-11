Ιρλανδία U19 - Ελλάδα U19 2-0: Ήττα στην πρεμιέρα των προκριματικών για το Euro
Με ήττα ξεκίνησε στον όμιλο των προκριματικών για το Euro 2027 η Εθνική Ελλάδας κάτω των 19 ετών καθώς ηττήθηκε με 2-0 από την αντίστοιχη ομάδα της Ιρλανδίας.
Η Εθνική Νέων ήταν σαφώς πιο επιθετική στο πρώτο μέρος και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να φτάσει στο γκολ, καθώς τις περισσότερες προσπάθειες απέτρεψε ο Νόναν. Η Ελλάδα είχε την πρώτη καλή στιγμή μόλις στο 4΄με τον Ιωάννου με τον Νόναν να αποκρούει, όπως και στο 33΄ όταν έδιωξε σε κόρνερ σε προσπάθεια του Μπέρδου. Ο Κυριαζίδης στο 34΄ και ο Μπέρδος στο 42΄ αστόχησαν σε προσπάθειες για γκολ. Η Ιρλανδία έχει να αντιπαρατάξει το σουτ του Σέρλοκ στο 22΄ που σταμάτησε στο δοκάρι του Έλληνα γκολκίπερ, Κριαρά.
Στο ξεκίνημα του 2ου μέρους η Ελλάδα είχε δύο ακόμη καλές προσπάθειες για γκολ με Μπέρδο και Γκιόκα, ωστόσο οι Ιρλανδοί ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 58΄ με τον Μάικλ Νόναν από ασίστ του Ο΄ Νιλ. Στο 63΄ μάλιστα οι Ιρλανδοί έφτασαν στο 2-0, με τους "όρους" να αντιστρέφονται καθώς αυτή τη φορά το γκολ πέτυχε ο Ο΄ Νιλ και στην τελική πάσα προς τον σκόρερ ήταν ο Νόναν. Το 2-0 υπέρ των Ιρλανδών ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα.
Επόμενη αναμέτρηση για την Εθνική Νέων το προσεχές Σάββατο (14/11) απέναντι στη Νορβηγία στις 16:00, το οποίο αποτελεί must-win για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Ιρλανδία (Νόελ Χαντ): Α. Νόναν, Μπάτλερ (46΄ Κάλεν), Μακντόναχ, Μέρφι, Σέρλοκ (72' Σολάνκε), Ογκμπόνα (73' Μακκόρμακ), Ολαντίτι, Μακατίρ (84΄ Άθερτον), Ο΄Νίλ, Μ. Νόναν (84΄ Κοβαλέβσκις), Ακινριντόγιο.
Ελλάδα (Απόστολος Παπαβασιλείου): Κριαράς, Καινουργιάκης (78' Αμανατίδης), Αυγητίδης, Αβραμούλης, Κυριαζίδης, Γκιόκα (77' Θεοχάρης), Κάπελας, Αρέτης (59΄ Χριστόπουλος), Μπέρδος, Ιωάννου (67΄ Τσιόκος) , Κρομμύδας (59΄ Σιτμαλίδης).
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