Το MLS ανακοίνωσε μία ιστορική αλλαγή, γνωστοποιώντας πως θα ξεκινήσει να ακολουθεί το ευρωπαϊκό ημερολόγιο αγώνων, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του 2027.

Το Major League Soccer (MLS) ανακοίνωσε και επίσημα τη μεγάλη αλλαγή στο ημερολόγιο του, καθώς από το καλοκαίρι του 2027, το πρωτάθλημα της Βόρειας Αμερικής θα υιοθετήσει μια μορφή παρόμοια με αυτή των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Με λίγα λόγια η σεζόν στο MLS θα διαρκεί από το καλοκαίρι έως την επόμενη άνοιξη, αρχής γενομένης από τη σεζόν 2027-2028, η οποία θα ξεκινήσει στα μέσα του Ιουλίου του 2027 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2028, με ένα διάλειμμα περίπου δύο μιση μηνών μεταξύ Δεκεμβρίου και αρχών Φεβρουαρίου.

Αυτή η στρατηγική μετατόπιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των μεταγραφών, στην ευθυγράμμιση του ημερολογίου με τις διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και στην ενίσχυση της προβολής του MLS στην παγκόσμια σκηνή.

🚨LA MLS VA ADOPTER LE CALENDRIER EUROPÉEN À PARTIR DE LA SAISON 2027/2028 !!!! 🇺🇸 Après plus de 30 ans de fonctionnement sur l’année civile, le championnat américain va désormais se disputer de JUILLET À MAI, comme les grands championnats européens. 📸 @MLS https://t.co/bgUZAODxv2 — Actu Foot (@ActuFoot_) October 30, 2026

Για να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση, η λίγκα αποφάσισε να διεξάγει μια συντομευμένη ενδιάμεση σεζόν μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου 2027, την οποία ονόμασε «Sprint Season».

Η σεζον... εξπρές θα αποτελείται από 14 αγώνες κανονικής περιόδου, ακολουθούμενους από πλέι οφ και έναν τελικό MLS Cup που έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο. Κάθε ομάδα θα παίζει με τους 14 συλλόγους της περιφέρειάς της, τους μισούς (7) εντός έδρας και τους άλλους μισούς εκτός.