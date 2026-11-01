Με το 53-63 στο Ιβανώφειο, ο ΠΑΟΚ πήγε στο 5-0 και την επόμενη αγωνιστική που υποδέχεται το Βίκο, έχει την ευκαιρία για ρεκόρ από καταβολής επαγγελματικού πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟΚ είναι μόνος του στην κορυφή της GBL, με ρεκόρ 5-0, ξεκίνημα που είχε επαναλάβει τελευταία φορά, τη σεζόν 1998-1999, έχοντας στον πάγκο τον Σβι Σερφ! Σε περίπτωση νίκης επί του Βίκου την επόμενη αγωνιστική, θα καταγράψει για πρώτη φορά στην ιστορία του στο επαγγελματικό πρωτάθλημα, ξεκίνημα με 6-0, ενώ το μεγαλύτερο ρεκόρ του ως τώρα, είναι το 8-0, τη σεζόν... 1983-1984. Όπως αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ στην ιστοσελίδα του... "Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Ιβανώφειο στο πρώτο τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την 35η Stoiximan GBL και με αυτόν τον τρόπο διατήρησε το αήττητο του σε αυτήν κάνοντας το 5-0.

Είναι κάτι που κατάφερε για δεύτερη φορά στην ιστορία του στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα και μπροστά του έχει μία πρόκληση. Να κάνει για πρώτη φορά, στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος, το 6/6 στην εκκίνηση.

Ο Δικέφαλος νίκησε κατά σειρά…



Τη Μύκονο εκτός έδρας με 88-85



Τη Δόξα Λευκάδας Elabet εντός έδρας με 86-73



Τον Κολοσσό H Hotels Collection εκτός έδρας με 88-84



Την ΑΕΚ εντός έδρας με 65-62



Τον Ηρακλή εκτός έδρας με 63-53

Έκανε έτσι το 5-0 στην αρχή του Πρωταθλήματος για δεύτερη φορά (από το 1992-93) και πρώτη μετά την περίοδο 1998-99. Έχοντας τότε στον πάγκο του τον Σβι Σερφ –τον διαδέχτηκε ο Κώστας Φλεβαράκης από την 11η αγωνιστική- ο ΠΑΟΚ στις πρώτες πέντε αγωνιστικές είχε μετρήσει τα εξής αποτελέσματα…

ΠΑΟΚ-Ηράκλειο 71-64 Μπέρι 18,Μπαλογιάννης 14 - Μίλερ 23, Μυριούνης 12



Σπόρτιγκ-ΠΑΟΚ 62-82 Παπαδάτος και Φορντ 14 - Κινγκ 28, Μπαλογιάννης 23



ΠΑΟΚ-Περιστέρι 77-70 Κολντεμπέλα 18, Κινγκ 15 - Οκανσέ 20, Μαρτίνεθ 19



Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 63-81 Γέλιτς 20, Σιμς 19 - Κινγκ 23, Μπέρι 20

ΠΑΟΚ-Άρης 78-54 Κινγκ και Μπέρι 19 - Γκραντ 14, Χρυσανθόπουλος 10

Ο ΠΑΟΚ εκείνης της σεζόν όμως έχασε το αήττητο του στην 6η αγωνιστική από τον Παναθηναϊκό σε παιχνίδι που είχε γίνει στη Λαμία, με 81-60. Έτσι αν το επόμενο Σάββατο (7/11, 17:30) επικρατήσει των Vikos Φalcons στο PAOK Sports Arena θα φτάσει στο 6-0 για πρώτη φορά στην ιστορία του στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα.

Για να βρούμε πότε έκανε ο ΠΑΟΚ εκκίνηση καλύτερη από τη φετινή θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στη δεκαετία του 80. Τότε είχε αρχίσει με 8-0 τη σεζόν 1983-84 και με 6-0 τη σεζόν 1988-89".