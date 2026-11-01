Ο Ζοσέ Μουρίνιο προκάλεσε αντιδράσεις με το βλέμμα και τη γκριμάτσα που έκανε προς μια δημοσιογράφο λίγο πριν την έναρξη του Clasico.

Ένα κεφάλαιο αντιπαράθεσης άνοιξε γύρω από το όνομα του ο Ζοσέ Μουρίνιο, καθώς ένα στιγμιότυπο από την φυσούνα, προκάλεσε αντιδράσεις στο πρώτο Clasico της φετινής σεζόν.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν της έναρξη του ντέρμπι ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπαρτσελόνα, όταν ο Πορτογάλος προπονητής κατευθυνόταν προς τον αγωνιστικό χώρο, συνοδευόμενος και από άλλα άτομα μέσα στα οποία βρισκόταν ο Κίλιαν Μπαπέ, πέρασε μπροστά από την κάμερα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, η δημοσιογράφος, Σάντρα Ντίαθ, βρισκόταν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση έξω από τα αποδυτήρια. Ο φωτογραφικός φακός και οι κάμερες κατέγραψαν τον Μουρίνιο να της απευθύνει ένα διαπεραστικό βλέμμα συνοδευόμενο από έναν χαρακτηριστική μορφασμό στα χείλη, πριν συνεχίσει την πορεία του.

🔥 ¡Las feministas arden! Pillan a José Mourinho mirándole el culo a Sandra Díaz, reportera de DAZN, en el túnel de vestuarios del Camp Nou. https://t.co/8BpD98af8p — MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) October 27, 2026

Η δημοσιοποίηση του βίντεο στάθηκε ικανή να διχάσει την κοινή γνώμη και τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Από τη μία πλευρά, μερίδα του κοινού αντέδρασαν, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του προπονητή ως προσβλητική, ενώ ορισμένοι δεν δίστασαν να την τοποθετήσουν στις πιο απαράδεκτες στιγμές που έχουν καταγραφεί.

Αντίθετα άλλοι, υπερασπίστηκαν τον Πορτογάλο, θεωρώντας ότι γίνεται άδικος ντόρος γύρω από ένα στιγμιότυπο ελάχιστων δευτερολέπτων, καθώς δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα τόσο γρήγορα. Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση, αποδεικνύοντας πως κάθε κίνηση του Πορτογάλου τεχνικού παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας.