Ζαρουρί: Μοίρασε ασίστ στη νίκη της Κολόμπους Κρου
Λίγες ημέρες πριν, ο Ανάς Ζαρουρί άνοιξε λογαριασμό με την Κολόμπους Κρου σκοράροντας στο 3-1 απέναντι στη Σάρλοτ για το MLS. Ο Μαροκινός άσος, που ανήκει στον Παναθηναϊκό, στην πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας του για το πρωτάθλημα των ΗΠΑ μοίρασε και ασίστ, συμβάλλοντας στο 2-0 υπέρ της ομάδας του Οχάιο.
Ο 25χρονος στο 18ο λεπτό του ματς έβγαλε τη σέντρα προκειμένου ο Γκονσάλο Τάπια να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από πολύ κοντά, «γράφοντας» το 0-1. Στο 70' η Κολόμπους Κρου αύξησε τη διαφορά στο σκορ, με τον Σαντιάγκο Ροντρίγκες να διαμορφώνει το τελικό 0-2.
Ο Ζαρουρί θυμίζουμε ότι παραχωρήθηκε δανεικός το περασμένο καλοκαίρι αφότου ο Παναθηναϊκός αγόρασε τα δικαιώματά του από τη Λανς με ένα ποσό κοντά στα 2,8 εκατ. ευρώ και μέχρι στιγμής έχει συμπληρώσει οκτώ εμφανίσεις στην Αμερική.
Δείτε την ασίστ
Back to front at top speed 🔥 https://t.co/iBSWgnjBPC— The Crew (@ColumbusCrew) October 29, 2026
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