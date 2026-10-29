Ο Ανάς Ζαρουρί έβγαλε την ασίστ για το πρώτο γκολ της Κολόμπους Κρου στη νίκη τους με 2-0 απέναντι στο Ντάλας για το MLS.

Λίγες ημέρες πριν, ο Ανάς Ζαρουρί άνοιξε λογαριασμό με την Κολόμπους Κρου σκοράροντας στο 3-1 απέναντι στη Σάρλοτ για το MLS. Ο Μαροκινός άσος, που ανήκει στον Παναθηναϊκό, στην πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας του για το πρωτάθλημα των ΗΠΑ μοίρασε και ασίστ, συμβάλλοντας στο 2-0 υπέρ της ομάδας του Οχάιο.

Ο 25χρονος στο 18ο λεπτό του ματς έβγαλε τη σέντρα προκειμένου ο Γκονσάλο Τάπια να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από πολύ κοντά, «γράφοντας» το 0-1. Στο 70' η Κολόμπους Κρου αύξησε τη διαφορά στο σκορ, με τον Σαντιάγκο Ροντρίγκες να διαμορφώνει το τελικό 0-2.

Ο Ζαρουρί θυμίζουμε ότι παραχωρήθηκε δανεικός το περασμένο καλοκαίρι αφότου ο Παναθηναϊκός αγόρασε τα δικαιώματά του από τη Λανς με ένα ποσό κοντά στα 2,8 εκατ. ευρώ και μέχρι στιγμής έχει συμπληρώσει οκτώ εμφανίσεις στην Αμερική.

Δείτε την ασίστ