Ασταμάτητος είναι ο Μέσι, ο οποίος έκανε show στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στη Νιου Γιορκ Σίτι (2-0).

Η Ίντερ Μαϊάμι εξασφάλισε το εισιτήριό της για τα playoffs του MLS, επικρατώντας (2-0) της Νιου Γιορκ Σίτι, σε μια βραδιά όπου ο Λιονέλ Μέσι έκλεψε (ξανά) την παράσταση με τις μαγικές ενέργειες του.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν σε θέση οδηγού στο 20ό λεπτό, όταν ο Μπερτεράμε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από συνεργασία με τον Σουάρες. Η φάση που ξεχώρισε ήρθε λίγο πριν από την ανάπαυλα, με τον Μέσι να βρίσκει τον τρόπο να διαλύσει την άμυνα των φιλοξενούμενων.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έβγαλε μια εξαιρετική πάσα στον Ντε Πολ, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το 2-0 στο 45+4'. Η νίκη αυτή είχε και βαθμολογική σημασία για την ομάδα του Μαϊάμι, καθώς της εξασφάλισε την παρουσία της στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος, πέντε αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Τέλος όσαν αφορά τον Μέσι, φέτος συνεχίζει να είναι... ασταμάτητος. Καθώς σε 26 εμφανίσεις στο MLS μετρά 23 γκολ και έχει μοιράσει 12 ασίστ.