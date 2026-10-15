Μέσι: Υπέγραψε τη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με απίθανη ασίστ!
Η Ίντερ Μαϊάμι εξασφάλισε το εισιτήριό της για τα playoffs του MLS, επικρατώντας (2-0) της Νιου Γιορκ Σίτι, σε μια βραδιά όπου ο Λιονέλ Μέσι έκλεψε (ξανά) την παράσταση με τις μαγικές ενέργειες του.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν σε θέση οδηγού στο 20ό λεπτό, όταν ο Μπερτεράμε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από συνεργασία με τον Σουάρες. Η φάση που ξεχώρισε ήρθε λίγο πριν από την ανάπαυλα, με τον Μέσι να βρίσκει τον τρόπο να διαλύσει την άμυνα των φιλοξενούμενων.
Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έβγαλε μια εξαιρετική πάσα στον Ντε Πολ, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το 2-0 στο 45+4'. Η νίκη αυτή είχε και βαθμολογική σημασία για την ομάδα του Μαϊάμι, καθώς της εξασφάλισε την παρουσία της στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος, πέντε αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.
Τέλος όσαν αφορά τον Μέσι, φέτος συνεχίζει να είναι... ασταμάτητος. Καθώς σε 26 εμφανίσεις στο MLS μετρά 23 γκολ και έχει μοιράσει 12 ασίστ.
LIONEL MESSI 🇦🇷 PASSEUR DÉCISIF CETTE NUIT !!!! Ses stats cette saison en MLS : 26 matchs 23 BUTS 12 PASSES DÉCISIVES @MLS https://t.co/SN0czS28nE— Actu Foot (@ActuFoot_) October 15, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.