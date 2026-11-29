Η Ίντερ Μαϊάμι είδε τα όνειρα υπεράσπισης των σκήπτρων της στο MLS να γίνονται εφιάλτης, με την παρέα του Μέσι να υποπίπτει σε ένα κάζο που της θύμισε εκείνο του 2024.

Η κατάκτηση του τροπαίου του MLS Cup πέρυσι τέτοια εποχή έδειχνε πως η Ίντερ Μαϊάμι είχε αρχίσει, επιτέλους, να εκπληρώνει τις προοπτικές που είχε χάρη στο όραμα του Ντέιβιντ Μπέκαμ και το μέλλον προδιαγραφόταν λαμπρό.



Ο Λιονέλ Μέσι δεν είχε αντίπαλο μέσα στο γήπεδο και η μεταγραφική περίοδος του χειμώνα είδε να αποκτώνται σημαντικές μονάδες, όπως o φορ Χερμάν Μπερτεράμε και ο κορυφαίος τερματοφύλακας του 2025 στο MLS, Ντέιν Σεν Κλερ. Τον Απρίλιο του 2026 δε, οι Herons θα έμπαιναν στο νέο τους γήπεδο.



Η διατήρηση των κεκτημένων εντός συνόρων έμοιαζε ως αυτοσκοπός, ενώ το μεγάλο στοίχημα ήταν να γίνει το κάτι παραπάνω στο Champions Cup της CONCACAF. Μόνο που τα πράγματα θα πήγαιναν, εντέλει, τελείως λάθος. Και αυτό φάνηκε από την αρχή...

Το νέο γήπεδο δεν έγινε φρούριο

Από τη φάση των «16» στο... Champions League της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής, τα όνειρα διάκρισης έγιναν εφιάλτες, καθώς το εντός έδρας 1-1 με το Νάσβιλ μετά το 0-0 στον πρώτο αγώνα στο Τενεσί έφεραν τον οδυνηρό αποκλεισμό. Βλέπετε, εκεί χρησιμοποιούνται ακόμα τα εκτός έδρας γκολ.



Την ίδια ώρα, η Ίντερ αντιμετώπιζε γενικά αγωνιστικά προβλήματα, φέρνοντας μπόλικες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα. Τα δε εγκαίνια στο Nu Stadium, δεν συνδυάστηκαν με νίκη, καθώς το Όστιν είχε πάρει το 2-2 στη Φλόριντα.



Θα ακολουθούσε το 2-2 με τους Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς και το 1-1 με τη Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον, πριν σημειωθεί μία ασύλληπτη καθίζηση στο τοπικό ντέρμπι με το Ορλάντο, όπου το 3-0 έγινε 3-4. Η πρώτη νίκη στο νέο γήπεδο, θα ερχόταν με την πέμπτη προσπάθεια, στο 2-0 ενάντια στους Πόρτλαντ Τίμπερς. Φρούριο δεν το λες, με τους πρωταθλητές του 2025 να μετρούν 8-9-5 στο νέο τους γήπεδο.

🚶‍♂️ Lionel Messi heads directly to the locker room after a third straight home draw. Another disappointing result at Nu Stadium for the Argentine and Inter Miami. #InterMiamiCF #Messi https://t.co/dPgNJ25xkg Δείτε Επίσης Παίξε δωρεάν στο Gazzetta Games April 26, 2026



Στο μεταξύ, ήδη από τις μέσα Απριλίου, ο Χαβιέρ Μασεράνο είχε αποτελέσει παρελθόν. Ο προπονητής που είχε οδηγήσει την Ίντερ στην πολυπόθητη κατάκτηση του τίτλου μόλις μήνες πριν και που έμοιαζε στα μάτια πολλών ως ο άνθρωπος που θα... ρίζωνε στον πάγκο, έφυγε μετά την ισοπαλία με τους Νεοϋορκέζους, δηλώνοντας παραίτηση για προσωπικούς, κατά τον ίδιο, λόγους. Τα πράγματα στο Μαϊάμι δεν πήγαιναν καλά...

Από τον Μασεράνο, στον Όγιος και τον Κίλι

Το όνομα του αντικαταστάτη του Μασεράνο ήταν γνώριμο στα μέρη μας. Ο άλλοτε προπονητής του Άρη, του Ατρομήτου, του Πανσερραϊκού και του Ηρακλή, Γκιγέρμο Όγιος, εργαζόταν σε διάφορα πόστα στην Ίντερ από το 2023 και κλήθηκε να εκτελέσει χρέη υπηρεσιακού προπονητή, επιστρέφοντας στην άκρη του πάγκου μετά από μία τριετία.



Ίσως αναμενόμενα, η κίνηση αυτή δεν άλλαξε πολλά σε μία ομάδα που ήδη δεν έδειχνε ψυχολογικά και αγωνιστικά να είναι στα καλύτερά της. Το κενό των Σέρχιο Μπουσκέτς και Ζόρντι Άλμπα, που είχαν αποσυρθεί μετά την κατάκτηση του τίτλου, δεν αναπληρώθηκε ποτέ επαρκώς, ενώ σημαντικοί παίκτες όπως ο Ταντέο Αλέντε και ο Ματέο Σιλβέτι έχασαν το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν λόγω σοβαρών τραυματισμών. Ο δε Κασεμίρο αποτέλεσε το νέο μεγάλο όνομα στο ρόστερ, ερχόμενος το καλοκαίρι, εντούτοις κατέληξε να παίζει στόπερ, θέση στην οποία ούτε τρελαίνεται να βρίσκεται, ούτε μπορούσε να αποδώσει τα αναμενόμενα.

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Με εξαίρεση ένα νικηφόρο σερί έξι αγώνων που ξεκίνησε πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο και ολοκληρώθηκε μετά από αυτό, η Ίντερ δεν κατάφερε να βρει μόνιμα τα πατήματά της και οι ιθύνοντες του συλλόγου αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νέα αλλαγή προπονητή στο τέλος του καλοκαιριού, με τον Κίλι Γκονσάλες να αντικαθιστά τον Όγιος.



Ακόμη ένας Αργεντινός, που τον θαυμάσαμε μεν στη μεγάλη Βαλένθια των αρχών της χιλιετίας, εντούτοις ως προπονητής δεν είχε -και δεν έχει- περγαμηνές, έχοντας δουλέψει μονάχα σε Ροσάριο Σεντράλ, Ουνιόν και Πλατένσε πριν καταφτάσει στη Φλόριντα. Μάλλον λοιπόν δεν αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι ούτε αυτός μπόρεσε να αλλάξει τη μοίρα των Herons, καθώς εκτός της κατάκτησης του Campeones Cup ενάντια στην Κρουζ Αζούλ στο ντεμπούτο του, κατέγραψε 4-3-2 στη regular season του MLS και είδε την ομάδα του να τερματίζει δεύτερη στην ανατολική περιφέρεια και στο... -17 από το Νάσβιλ!

Ο Ζαρουρί και ο εφιάλτης που επέστρεψε

Φυσικά, ο απόλυτος πάτος ήρθε στον πρώτο κιόλας γύρο των playoffs. Εκεί όπου αντίπαλός ήταν η Κολόμπους Κρου, μία ομάδα που με υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο της, κατάφερε όχι απλά να φτάσει στην postseason αλλά να το πράξει και αποφεύγοντας τα μπαράζ. Κι αυτό χάρη στο απίθανο 6/6 στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, το οποίο έγινε 8/8 μετά την έναρξη των playoffs...



Βλέπετε, η Ίντερ μπήκε μεν ως το φαβορί και με πλεονέκτημα έδρας στην postseason, εντούτοις είδε την Κρου να κάνει το μπρέικ στο Μαϊάμι από το πρώτο κιόλας ματς με το εμφατικό 3-0, καθώς η αποβολή του Λουχάν στο 36ο λεπτό επέτρεψε στους πρωταθλητές του 2023 να περάσουν αέρα από το Nu Stadium.

SANTI SCENESSSSSSSSS https://t.co/1Y4ZO46JxL — The Crew (@ColumbusCrew) November 28, 2026



Η Ίντερ πήγε στο Οχάιο για το Game 2 ξέροντας πως χρειάζεται μόνο νίκη για να φέρει ξανά τη σειρά στο Μαϊάμι για ένα τρίτο και τελευταίο ματς, ωστόσο δεν κατάφερε να στείλει καν το παιχνίδι στα πέναλτι. Στην τελευταία φάση του αγώνα, η μπαλιά του Ζαρουρί στον Ροντρίγκες μετατράπηκε σε ασίστ και οι πρωταθλητές έμειναν στον άσο από νωρίς, δίχως καν να καταφέρουν να πετύχουν ένα γκολ.



Κάποιοι θυμήθηκαν τον εφιάλτη του 2024. Τότε, η Ίντερ είχε μπει στα playoffs ως το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, έχοντας κατακτήσει το Supporters' Shield με ρεκόρ βαθμών στη regular season. Αντίπαλος στον πρώτο γύρο ήταν η Ατλάντα Γιουνάιτεντ, που είχε φτάσει ως εκεί στη ζούλα, μέσω των μπαράζ.



Τι ακριβώς ακολούθησε; Η Ίντερ επικράτησε 2-1 στο πρώτο ματς, εν συνεχεία ηττήθηκε με το ίδιο σκορ στην Τζόρτζια δεχόμενη γκολ στις καθυστερήσεις και εντέλει οι Five Stripes τέζαραν την παρέα του Μέσι με 3-2 μέσα στο Μαϊάμι, πετώντας το φαβορί εκτός postseason! Προφανώς και υπάρχουν διαφορές σε σχέση με το φετινό κάζο, εντούτοις το αποτέλεσμα παραμένει ίδιο. Η Ίντερ αποτυγχάνει απέναντι σε έναν αντίπαλο θεωρητικά υποδεέστερο να κάνει έστω το πρώτο βήμα στα playoffs και καταφέρνει να μείνει εκτός postseason, με μία χρονιά αλλεπάλληλων λαθών να φτάνει στο τέλος της και σημαντικές αποφάσεις να πρέπει να παρθούν μέσα στους επόμενους μήνες.