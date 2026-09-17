Μέσι: Με γκολ και ασίστ πανηγύρισε τον 49ο τίτλο της καριέρας του (vid)

Μανώλης Μακρόπουλος
Μέσι: Με γκολ και ασίστ πανηγύρισε τον 49ο τίτλο της καριέρας του (vid)

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Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει ιστορία στα 39 του, κατακτώντας το Campeones Cup με την Ίντερ Μαϊάμι, έχοντας γκολ και ασίστ στον τελικό με την Κρουζ Αζούλ (2-0).

Τι και αν κινείται πλέον προς τα 40 χρόνια ζωής, ο Λιονέλ Μέσι δε λέει να σταματήσει να σηκώνει τρόπαια και να σπάει ρεκόρ, δείχνοντας συνεχώς πως το ταλέντο του δεν γνωρίζει από ηλικία.

Μετά το απίθανο Μουντιάλ που έκανε στα γήπεδα της Β. Αμερικής, οδηγώντας την Αργεντινή στον τελικό με 8 γκολ και 4 ασίστ, ο Pulga κατέκτησε άλλο ένα Κύπελλο με την Ίντερ Μαϊάμι, το Campeones Cup.

Η ομάδα ιδιοκτησίας του Ντέιβιντ Μπέκαμ επικράτησε στον τελικό με 2-0 της Κρουζ Αζούλ και φυσικά ο Μέσι πρωταγωνίστησε, έχοντας γκολ και ασίστ, και έγινε ο παίκτης που φτάνει πιο γρήγορα από κάθε άλλον τα 100 γκολ με σύλλογο του MLS.

Παράλληλα, επέκτεινε και άλλο την προσωπική του τροπαιοθήκη, αφού έφτασε αισίως τους 49 ομαδικούς τίτλους....

 

Ο ίδιος ήταν που άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό με ωραία κεφαλιά, ενώ στο 81' σέρβιρε για το τελικό σκορ (2-0) από τον Κασεμίρο.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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