Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει ιστορία στα 39 του, κατακτώντας το Campeones Cup με την Ίντερ Μαϊάμι, έχοντας γκολ και ασίστ στον τελικό με την Κρουζ Αζούλ (2-0).

Τι και αν κινείται πλέον προς τα 40 χρόνια ζωής, ο Λιονέλ Μέσι δε λέει να σταματήσει να σηκώνει τρόπαια και να σπάει ρεκόρ, δείχνοντας συνεχώς πως το ταλέντο του δεν γνωρίζει από ηλικία.

Μετά το απίθανο Μουντιάλ που έκανε στα γήπεδα της Β. Αμερικής, οδηγώντας την Αργεντινή στον τελικό με 8 γκολ και 4 ασίστ, ο Pulga κατέκτησε άλλο ένα Κύπελλο με την Ίντερ Μαϊάμι, το Campeones Cup.

Η ομάδα ιδιοκτησίας του Ντέιβιντ Μπέκαμ επικράτησε στον τελικό με 2-0 της Κρουζ Αζούλ και φυσικά ο Μέσι πρωταγωνίστησε, έχοντας γκολ και ασίστ, και έγινε ο παίκτης που φτάνει πιο γρήγορα από κάθε άλλον τα 100 γκολ με σύλλογο του MLS.

Παράλληλα, επέκτεινε και άλλο την προσωπική του τροπαιοθήκη, αφού έφτασε αισίως τους 49 ομαδικούς τίτλους....

𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 𝐖𝐈𝐍𝐒 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐌𝐈𝐀𝐌𝐈 𝐀𝐍𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐓𝐑𝐎𝐏𝐇𝐘 𝐖𝐈𝐓𝐇 ⚽➕🅰️



He scores his 1️⃣0️⃣0️⃣th goal for Inter Miami as they win the Campeones Cup 🏆



9️⃣2️⃣9️⃣ 𝗖𝗔𝗥𝗘𝗘𝗥 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦

4️⃣2️⃣4️⃣ 𝗖𝗔𝗥𝗘𝗘𝗥 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗦



He just keeps going... 😮‍💨 pic.twitter.com/QxwBaCT6ep — 433 (@433) September 17, 2026

Ο ίδιος ήταν που άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό με ωραία κεφαλιά, ενώ στο 81' σέρβιρε για το τελικό σκορ (2-0) από τον Κασεμίρο.