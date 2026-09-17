Μέσι: Με γκολ και ασίστ πανηγύρισε τον 49ο τίτλο της καριέρας του (vid)
Τι και αν κινείται πλέον προς τα 40 χρόνια ζωής, ο Λιονέλ Μέσι δε λέει να σταματήσει να σηκώνει τρόπαια και να σπάει ρεκόρ, δείχνοντας συνεχώς πως το ταλέντο του δεν γνωρίζει από ηλικία.
Μετά το απίθανο Μουντιάλ που έκανε στα γήπεδα της Β. Αμερικής, οδηγώντας την Αργεντινή στον τελικό με 8 γκολ και 4 ασίστ, ο Pulga κατέκτησε άλλο ένα Κύπελλο με την Ίντερ Μαϊάμι, το Campeones Cup.
Η ομάδα ιδιοκτησίας του Ντέιβιντ Μπέκαμ επικράτησε στον τελικό με 2-0 της Κρουζ Αζούλ και φυσικά ο Μέσι πρωταγωνίστησε, έχοντας γκολ και ασίστ, και έγινε ο παίκτης που φτάνει πιο γρήγορα από κάθε άλλον τα 100 γκολ με σύλλογο του MLS.
Παράλληλα, επέκτεινε και άλλο την προσωπική του τροπαιοθήκη, αφού έφτασε αισίως τους 49 ομαδικούς τίτλους....
𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 𝐖𝐈𝐍𝐒 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐌𝐈𝐀𝐌𝐈 𝐀𝐍𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐓𝐑𝐎𝐏𝐇𝐘 𝐖𝐈𝐓𝐇 ⚽➕🅰️— 433 (@433) September 17, 2026
He scores his 1️⃣0️⃣0️⃣th goal for Inter Miami as they win the Campeones Cup 🏆
9️⃣2️⃣9️⃣ 𝗖𝗔𝗥𝗘𝗘𝗥 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦
4️⃣2️⃣4️⃣ 𝗖𝗔𝗥𝗘𝗘𝗥 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗦
He just keeps going... 😮💨 pic.twitter.com/QxwBaCT6ep
Ο ίδιος ήταν που άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό με ωραία κεφαλιά, ενώ στο 81' σέρβιρε για το τελικό σκορ (2-0) από τον Κασεμίρο.
MESSI HEADS IT IN! 😱— Major League Soccer (@MLS) September 17, 2026
Leo's 100th career goal for @InterMiamiCF opens the scoring against Cruz Azul in @CampeonesCup. pic.twitter.com/M1cI6nOIhC
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