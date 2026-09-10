Γκριεζμάν: Η αδιανόητη απομάκρυνση πάνω στη γραμμή
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Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς κατάφερε να σώσει αυτό το γκολ ο Αντουάν Γκριεζμάν...
Όταν δεν λιώνει από τη ζέστη (ή ακόμα και τότε), ο Αντουάν Γκριεζμάν κάνει... παπάδες στο MLS με τη φανέλα του Ορλάντο και στο εκτός έδρας 3-2 ενάντια στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ ήταν εκ νέου εξαιρετικός, σημειώνοντας δύο τέρματα. Ο Γάλλος σταρ όμως ξέρει κι από άμυνα, πραγματοποιώντας μία αδιανόητη απομάκρυνση πάνω στη γραμμή! Και όσες φορές και να δούμε τη φάση, ακόμα δεν καταλαβαίνουμε πως την έκανε...
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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