Άρης: Προς ναυάγιο του Σούταρ - Οικονομικές εκκρεμότητες μπλοκάρουν τη συμφωνία

«Χαλάει» όπως όλα δείχνουν η μεταγραφή του Τζον Σούταρ στον Άρη, καθώς προέκυψε εμπλοκή που αφορά οικονομικές εκκρεμότητες του ποδοσφαιριστή με τη Ρέιντζερς.

Η μεταγραφή του Τζον Σούταρ στον Άρη βρίσκεται πλέον σε πολύ δύσκολο σημείο, με τις τελευταίες εξελίξεις να μην είναι υπέρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν έρθει σε συμφωνία με τον Σκωτσέζο στόπερ για τριετές συμβόλαιο, με τις δύο πλευρές να έχουν ουσιαστικά συμφωνήσει στους βασικούς όρους της συνεργασίας τους.

Ωστόσο, σύμφωνα και με την ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης, προέκυψε εμπλοκή που αφορά οικονομικές εκκρεμότητες του ποδοσφαιριστή με τη Ρέιντζερς. Ο Σούταρ δεν κατάφερε τελικά να βρει κοινό έδαφος με την ομάδα της Γλασκώβης για τη διευθέτηση των συγκεκριμένων ζητημάτων, με αποτέλεσμα η υπόθεση να έχει μπλοκάρει.

Αυτό αλλάζει αισθητά τα δεδομένα μιας μεταγραφής που μέχρι πρότινος έδειχνε να βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Από την πλευρά του Άρη γίνεται μία τελευταία προσπάθεια προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα και να ολοκληρωθεί η συμφωνία, ωστόσο αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο είναι ο Σούταρ να παραμείνει στη Ρέιντζερς, εφόσον δεν υπάρξει άμεσα λύση στις οικονομικές εκκρεμότητες.

Οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι καθοριστικές, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» περιμένουν το οριστικό ξεκαθάρισμα της κατάστασης πριν αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους για το κέντρο της άμυνας.