ELABET: Η Super League επιστρέφει με δυνατά Bet Builders για Ολυμπιακό και Ηρακλή

Η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στη Super League ανοίγει με δυνατές αναμετρήσεις σε Φάληρο και Βόλο.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός θέλει να συνδυάσει την αυγή της εποχής Αλγουαθίλ στον πάγκο με νίκη επί του ΟΦΗ, τη στιγμή που ο Ηρακλής ψάχνει να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα απέναντι στον Ατρόμητο.

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Στο ματς του Φαλήρου ο Ολυμπιακός ξεκινάει μια νέα εποχή και αφήνει πίσω του μια ένδοξη. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι έδωσαν και πάλι ψήφο εμπιστοσύνης σε Βάσκο προπονητή, παραδίδοντας τα κλειδιά της ομάδας στον άλλοτε τεχνικό της Σοσιεδάδ, Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο έμπειρος προπονητής μπορεί να είχε ελάχιστο χρόνο στα χέρια του ώστε να γνωρίσει τους παίκτες του και να σχεδιάσει ένα αγωνιστικό πλάνο για το απαιτητικό ματς με τον ΟΦΗ, όμως πολλές φορές μια αλλαγή προπονητή προσδίδει το απαραίτητο σοκ στην ομάδα κι ένα «boost» ώστε να αποδώσει σε υψηλότερους ρυθμούς βραχυπρόθεσμα.

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Αναμενόμενα, ο Αλγουαθίλ θα θέλει να συνδυάσει το ντεμπούτο του στον πάγκο με νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης» και παράταση χρόνου ώστε να κερδίσει σταδιακά την εμπιστοσύνη της εξέδρας, τη στιγμή που το σύνολο που έχει στα χέρια του ψάχνει να δώσει με τη σειρά του τις δικές του απαντήσεις. Ακόμα βέβαια κι αν ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει στο ξεκίνημα - με βαρομετρικό χαμηλό τον αποκλεισμό στο Champions League από τη Ναϊμέγκεν - σε καμία περίπτωση δεν είναι όλα μαύρα στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός άλλωστε παραμένει αήττητος στο πρωτάθλημα με δυο νίκες και μια ισοπαλία, ενώ μετράει και το 2/2 στη League Phase του Κυπέλλου.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΦΗ προέρχεται από απανωτές νίκες απέναντι σε Κηφισιά και Νέστο Χρυσούπολης σε πρωτάθλημα και Κύπελλο αντίστοιχα, ενώ στη Super League μετράει δυο νίκες και μια ήττα, την πρώτη στη σεζόν απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Δεδομένα πρόκειται για ένα απαιτητικό ματς για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ωστόσο μπορεί να το αντιμετωπίσει ως αφορμή για ξέσπασμα και για μια νέα αφετηρία μετά τις αλλαγές στον πάγκο και το γύρισμα σελίδας.

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Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στον Βόλο και σε ουδέτερη έδρα, με στόχο να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Η επιστροφή του Γηραιού στην πρώτη κατηγορία μπορεί να συνοδεύτηκε με γερή «σφαλιάρα» συνειδητοποίησης στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά το βαρύ 4-0 από την ΑΕΚ, όμως έκτοτε η ομάδα του Ματσάρι έχει αποδείξει πως μπορεί να φανεί ανταγωνιστική. Ακολούθησε άλλωστε μια εκτός έδρας ισοπαλία με τον Βόλο Elabet, ενώ λίγες ημέρες αργότερα έφυγε με το «διπλό» από την Τρίπολη μετά την επικράτηση με 2-0 επί του Αστέρα.

Από την πλευρά του, ο Ατρόμητος ξεκίνησε τη σεζόν με απαιτητικό πρόγραμμα και απανωτές ήττες από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, προτού τελικά πάρει τον πρώτο του βαθμό στη Super League με το 1-1 απέναντι στην Καλαμάτα. Προς το παρόν ωστόσο αγνοεί τη νίκη στο πρωτάθλημα κι απέναντι στη Μαύρη Θύελλα όφειλε να απαιτήσει περισσότερα από τον εαυτό του. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν έγινε και μια παρόμοια εμφάνιση απέναντι στον Ηρακλή θα μπορούσε κάλλιστα να διευρύνει το αρνητικό του σερί.

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