Γκριεζμάν: Έλιωσε από τη ζέστη και έβαλε πετσέτα στο κεφάλι
Έχοντας περάσει όλη του την καριέρα -μέχρι φέτος- στην Ισπανία, ο Αντουάν Γκριεζμάν γνωρίζει τι θα πει ζέστη, εντούτοις οι καιρικές συνθήκες που έχει βρει μπροστά του στις ΗΠΑ, μάλλον τον έχουν ζορίσει αρκετά...
Ο Γάλλος επιθετικός εθεάθη να ταλαιπωρείται αφόρητα στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Ορλάντο και Σαν Ντιέγκο για το MLS, καθώς σε διακοπή που έγινε λίγο μετά το 30', εμφανίστηκε με πετσέτα στο κεφάλι και μούσκεμα στον ιδρώτα!
Η υγρασία και η ζέστη της Φλόριντα έφεραν σε δύσκολη θέση τον σταρ των γηπεδούχων, που εντέλει επικράτησαν 1-0, με γκολ... δικό του, λίγα λεπτά πριν το επίμαχο περιστατικό που έγινε viral. Συνολικά πάντως ο 35χρονος ποδοσφαιριστής τα πηγαίνει εξαιρετικά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού, μετρώντας ως τώρα έξι γκολ και τρεις ασίστ σε έντεκα συμμετοχές.
The Florida humidity had Antoine Griezmann fighting for his life 🇺🇸😭 pic.twitter.com/sxgISu4ekR— USMNT Only (@usmntonly) September 6, 2026
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