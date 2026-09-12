Τσάιλντς: «Στη Μύκονο έχουμε τις προϋποθέσεις να δημιουργήσουμε κάτι πολύ καλό»

Ο Ελάιζα Τσάιλντς μίλησε στο mykonosbc.gr για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στο «Νησί των Ανέμων» και στάθηκε στη νοοτροπία που διέπει τον οργανισμό.

Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Ελάιζα Τσάιλντς στο mykonosbc.gr, με τον Αμερικανό φόργουορντ να στέκεται στο πρότζεκτ του συλλόγου της Μυκόνου, στις συνομιλίες που είχε με τον κόουτς Ζιάγκο και να κάνει ειδική μνεία στη φιλοσοφία που υπάρχει στον οργανισμό.

Παράλληλα, μίλησε για την πρόκληση του ελληνικού πρωταθλήματος, τον ανταγωνισμό που περιμένει να συναντήσει και την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην ιστορία του συλλόγου μέσω του FIBA Europe Cup. Ο Τσάιλντς μοιράστηκε, ακόμη, τον ενθουσιασμό του για τη ζωή στη Μύκονο, τους νέους του συμπαίκτες και την ευκαιρία να αποτελέσει μέρος μιας ομάδας που θέλει να εξελίσσεται και να διεκδικεί τη νίκη σε κάθε επίπεδο.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Έχεις ήδη διαγράψει μια ενδιαφέρουσα πορεία στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με παρουσίες στην Ιταλία, τη Δανία, τη Γερμανία και το Ισραήλ. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις τη Μύκονο και να θεωρήσεις ότι η συγκεκριμένη ευκαιρία αποτελεί το σωστό επόμενο βήμα στην καριέρα σου;

«Από τις πρώτες συζητήσεις που είχα με τον κόουτς Ζιάγκο, αλλά και με τον Ντέβιν Κάναντι, κατάλαβα ότι η Μύκονος ήταν ένα περιβάλλον που ταίριαζε σε αυτό που αναζητούσα. Μου μίλησαν για έναν προπονητή που εμπιστεύεται τους παίκτες του, τους δίνει ελευθερία να παίξουν το παιχνίδι τους και τους επιτρέπει να εκφράσουν τα δυνατά τους στοιχεία μέσα στο παρκέ. Για μένα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να έχω την ελευθερία να παίξω με τον δικό μου τρόπο, αλλά ταυτόχρονα να λειτουργώ μέσα στο σύνολο και να κάνω ό,τι χρειάζεται για να βοηθήσω την ομάδα.

Παράλληλα, μου άρεσε πολύ ο τρόπος με τον οποίο μου περιέγραψαν τον σύλλογο. Η Μύκονος είναι ένας οργανισμός με οικογενειακό χαρακτήρα, αλλά παράλληλα πολύ επαγγελματικός. Αυτή η ισορροπία είναι σημαντική για έναν παίκτη, γιατί θέλεις να αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον που σε στηρίζει, αλλά ταυτόχρονα έχει υψηλές απαιτήσεις και ξεκάθαρους στόχους.

Ο Ντέβιν μου μίλησε αρκετά και για τη φιλοσοφία του προπονητή και για τον τρόπο με τον οποίο βοηθά τους παίκτες του να εξελίσσονται και να βγάζουν τον καλύτερό τους εαυτό στο παιχνίδι. Αυτό ήταν κάτι που με κέρδισε. Σε αυτή τη φάση της καριέρας μου, ψάχνω ακριβώς ένα τέτοιο περιβάλλον, ένα μέρος όπου μπορώ να συνεχίσω να βελτιώνομαι, να έχω έναν σημαντικό ρόλο και παράλληλα να συμβάλλω ουσιαστικά στην πορεία της ομάδας.

Πλέον, βρίσκομαι σε ένα σημείο της καριέρας μου όπου θέλω να κερδίσω και να πετύχω κάτι σημαντικό με την ομάδα μου. Αυτό ήταν ίσως το σημαντικότερο στοιχείο στην απόφασή μου. Δεν ήθελα απλώς να προσθέσω έναν ακόμη σταθμό στην καριέρα μου. Ήθελα να κάνω το επόμενο βήμα σε ένα περιβάλλον που έχει φιλοδοξίες και όπου όλοι δουλεύουν με στόχο τη νίκη.

Γι’ αυτό και όταν μίλησα με τους ανθρώπους της ομάδας, ένιωσα ότι αυτή ήταν η σωστή επιλογή για μένα. Πιστεύω ότι έχουμε τις προϋποθέσεις να δημιουργήσουμε κάτι πολύ καλό και, πάνω απ’ όλα, να παλέψουμε μαζί για να κερδίσουμε».

Έρχεσαι στη Μύκονο έχοντας παραστάσεις από πολύ διαφορετικά μπασκετικά περιβάλλοντα. Τι είναι αυτό που ανυπομονείς περισσότερο να γνωρίσεις στην ομάδα, στο νησί και στο ελληνικό πρωτάθλημα και ποιον ρόλο θα ήθελες να έχεις μέσα σε αυτό το σύνολο;

«Παρακολούθησα αρκετά παιχνίδια της ομάδας, οπότε έχω ήδη μια αρκετά καλή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Αυτό που μου άρεσε από την πρώτη στιγμή είναι ότι η Μύκονος παίζει γρήγορα, με ελευθερία και, κυρίως, ως σύνολο. Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο μου αρέσει να παίζω. Πιστεύω στο σωστό μπάσκετ, στις σωστές αποφάσεις και στο να λειτουργεί ο καθένας μέσα στο σύνολο. Με τον κόουτς έχουμε πολύ παρόμοιες αξίες πάνω στο παρκέ, οπότε θεωρώ ότι υπήρχε από την αρχή μια πολύ καλή αγωνιστική σύνδεση.

Αυτό που περιμένω περισσότερο από το ελληνικό πρωτάθλημα είναι η ένταση και η σωματική δύναμη του παιχνιδιού. Ειδικά στη θέση του “4“, κάθε βράδυ θα υπάρχει μια διαφορετική και απαιτητική μονομαχία. Υπάρχουν πολλοί καλοί και δυνατοί παίκτες στο πρωτάθλημα, οπότε ξέρω ότι δεν θα υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά με ενθουσιάζει.

Μου αρέσει ο ανταγωνισμός. Θέλω να αγωνίζομαι απέναντι σε καλούς παίκτες και να έχω κάθε βράδυ μια νέα πρόκληση. Δεν θέλω ποτέ να αισθάνομαι ότι κάποιος δούλεψε περισσότερο από εμένα. Γι’ αυτό και η προσέγγισή μου είναι απλή: δουλειά κάθε μέρα, ένα βήμα τη φορά και απόλυτος επαγγελματισμός. Ξέρω ότι όλοι προετοιμάζονται για να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, οπότε θέλω να κάνω το ίδιο. Να φροντίζω το σώμα μου, να δουλεύω σωστά και να είμαι έτοιμος όταν έρχεται η ώρα του αγώνα.

Έχω ακούσει επίσης πολύ καλά λόγια για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μου έχουν πει ότι είναι μια πολύ καλή λίγκα, με έντονο ανταγωνισμό και ένα περιβάλλον που μπορεί να βοηθήσει έναν παίκτη να εξελιχθεί, να ανεβάσει το επίπεδό του και να δείξει τι μπορεί να κάνει. Αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση της καριέρας μου. Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία, να μάθω μέσα από το πρωτάθλημα και να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως παίκτης.

Όσο για τη Μύκονο, ανυπομονώ πραγματικά να γνωρίσω το νησί και, κυρίως, τους ανθρώπους του. Έχω ακούσει από πολλούς πόσο ξεχωριστοί είναι οι άνθρωποι εδώ και πόσο έντονο είναι το οικογενειακό κλίμα γύρω από την ομάδα. Θέλω να γνωρίσω τους ανθρώπους, να γίνω μέρος αυτής της οικογένειας και να νιώσω γρήγορα ότι ανήκω σε αυτό το περιβάλλον. Φυσικά, ανυπομονώ να γνωρίσω και το ίδιο το νησί, να απολαύσω τις όμορφες εικόνες, τη θάλασσα και, όπως έχω ήδη ακούσει, το εξαιρετικό φαγητό.

Ειλικρινά, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Υπάρχουν πολλά πράγματα που περιμένω με ανυπομονησία, τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και έξω από αυτό. Το σημαντικότερο, όμως, είναι να γνωρίσω την ομάδα, να δουλέψουμε μαζί και να αρχίσουμε να χτίζουμε κάτι όμορφο από την πρώτη μέρα».

Η νέα σεζόν φέρνει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία για τη Μύκονο, καθώς η ομάδα ετοιμάζεται για την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην ιστορία της. Πόσο σε ενθουσιάζει η προοπτική να αγωνιστείς στο FIBA Europe Cup και τι σημαίνει για σένα προσωπικά να αποτελείς μέρος μιας τόσο σημαντικής στιγμής στην ιστορία του συλλόγου;

«Σημαίνει πολλά για μένα. Είναι ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα μου και είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα αποτελέσω μέρος αυτής της προσπάθειας. Έχω αγωνιστεί για δύο χρόνια στο Basketball Champions League, οπότε γνωρίζω τι σημαίνει να συνδυάζεις τις εγχώριες υποχρεώσεις με τις ευρωπαϊκές και πόσο διαφορετική είναι μια σεζόν όταν υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια και ταξίδια.

Προσωπικά, μου αρέσει πολύ αυτή η πλευρά του μπάσκετ. Μου αρέσουν τα ταξίδια, η ζωή στον δρόμο και η εμπειρία του να αγωνίζεσαι σε διαφορετικές έδρες. Απολαμβάνω ιδιαίτερα τα εκτός έδρας παιχνίδια, γιατί υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο να πηγαίνεις στην έδρα του αντιπάλου και να καταφέρνεις να πάρεις τη νίκη. Είναι πραγματικά ένα από τα καλύτερα συναισθήματα που μπορεί να σου προσφέρει το μπάσκετ.

Ξέρω, βέβαια, ότι μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη και απαιτητική σεζόν. Θα συνδυάσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα και το Κύπελλο με το FIBA Europe Cup, κάτι που σημαίνει περισσότερες αγωνιστικές υποχρεώσεις, περισσότερα ταξίδια και λιγότερο χρόνο για ξεκούραση. Γι’ αυτό θα χρειαστεί να είμαστε απόλυτα επαγγελματίες στην καθημερινότητά μας. Προσωπικά, θέλω να φροντίσω το σώμα μου, να δουλεύω σωστά κάθε μέρα και να είμαι σε θέση να αποδίδω στο υψηλότερο επίπεδο σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Παράλληλα, θέλω να βοηθήσω και την ομάδα να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πρόκληση. Είναι μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο και όλοι έχουμε την ευκαιρία να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα σε αυτή την πρώτη ευρωπαϊκή πορεία. Θέλω να προσφέρω ό,τι μπορώ, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να κάνω ό,τι χρειάζεται για να κερδίζουμε.

Ανυπομονώ πραγματικά να ζήσω αυτή την εμπειρία. Ξέρουμε ότι θα είναι μια απαιτητική διαδρομή, αλλά ακριβώς αυτές είναι οι στιγμές για τις οποίες παίζεις μπάσκετ. Θέλω να την απολαύσουμε, να είμαστε έτοιμοι για κάθε πρόκληση και, στο τέλος, να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε».

Κοιτάζοντας πλέον προς την έναρξη της σεζόν, τι είναι αυτό που ανυπομονείς περισσότερο να ζήσεις μέσα στο παρκέ; Η πρόκληση του απαιτητικού ελληνικού πρωταθλήματος, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τα ταξίδια ή, απλώς, η ευκαιρία να εξελιχθείς μαζί με μια ομάδα που κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα μπροστά;

«Νομίζω ότι είναι όλα αυτά μαζί. Ανυπομονώ για ολόκληρη την εμπειρία και, πάνω απ’ όλα, για τη στιγμή που θα μπω στο παρκέ με τους νέους μου συμπαίκτες και θα αρχίσουμε να χτίζουμε τη μεταξύ μας χημεία. Θέλω να γνωρίσω καλύτερα το παιχνίδι τους, να καταλάβω πώς λειτουργεί ο καθένας μέσα στο γήπεδο και, μέσα από την καθημερινή δουλειά, να βρούμε τους αυτοματισμούς που θα μας κάνουν καλύτερους ως σύνολο.

Έχουμε παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν, να οργανώσουν το παιχνίδι και να κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα στο παρκέ. Αυτό είναι κάτι που με ενθουσιάζει, γιατί θέλω να βρω τον τρόπο να ταιριάξω μαζί τους και να αξιοποιήσουμε ο ένας τα δυνατά στοιχεία του άλλου. Πιστεύω ότι όταν υπάρχει καλή επικοινωνία και εμπιστοσύνη μεταξύ των παικτών, τότε μια ομάδα μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά.

Ταυτόχρονα, θέλω να βρίσκομαι σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, με συμπαίκτες που έχουν την ίδια νοοτροπία και θέλουν να κερδίζουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ξέρω ότι τίποτα δεν θα είναι εύκολο. Ούτε για την ομάδα ούτε για μένα προσωπικά. Το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι απαιτητικό, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα φέρουν επιπλέον υποχρεώσεις και τα ταξίδια θα κάνουν τη σεζόν ακόμη πιο έντονη. Θα χρειαστεί συνέπεια, δουλειά και προσήλωση κάθε μέρα.

Αλλά αυτό ακριβώς είναι που με κινητοποιεί. Είμαι ανταγωνιστής και μου αρέσει να δοκιμάζομαι απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις. Δεν περιμένω τίποτα να μου χαριστεί και είμαι έτοιμος να δουλέψω για ό,τι θέλουμε να πετύχουμε ως ομάδα. Θέλω να μπω από την πρώτη μέρα με τη σωστή νοοτροπία, να δώσω ενέργεια και να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ.

Είμαι πραγματικά έτοιμος να ξεκινήσω. Και, όπως λέμε στο μπάσκετ, τα καλύτερα είναι ακόμη μπροστά μας».