Η Σαν Χοσέ επικράτησε με 3-2 της Σαν Ντιέγκο στο MLS και ο Νίκος Τσακίρης πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

Ο Νίκος Τσακίρης έχει επιστρέψει για τα... καλά στη δράση για την Σαν Χοσέ και κόντρα στη Σαν Ντιέγκο πραγματοποίησε μία απίθανη εμφάνιση, υπογράφοντας τη νίκη με 3-2 της ομάδας του.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός είχε μείνει εκτός για ένα σημαντικό διάστημα λόγω τραυματισμού και φαίνεται ότι βρίσκει ξανά τα πατήματά του καθώς μετά την ασίστ για το μοναδικό γκολ στο προηγούμενο ματς με την Όστιν, ο Ελληνοαμερικάνος ποδοσφαιριστής μέτρησε ένα τέρμα και δύο ασίστ κόντρα στη Σαν Ντιέγκο του Μπακαμπού (πέτυχε ένα γκολ).

Συγκεκριμένα, ο ομογενής παίκτης ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, όταν έφυγε ωραία στην αντεπίθεση και με εντυπωσιακό πλασέ νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε για το 1-0. Στο 8ο λεπτό είχε το μόνο... μελανό σημείο του ματς καθώς είδε τον Ντος Σάντος να αποκρούει την εκτέλεση πέναλτι που ανέλαβε αλλά τέσσερα λεπτά μετά πήρε το... αίμα του πίσω.

Κάνοντας εξαιρετική ενέργεια και επική κάθετη μπαλιά, ο Τσακίρης πρόσφερε στον Γιούντ τη ευκαιρία να κάνει το 2-0 για τη Σαν Χοσέ. Ωστόσο, ο ίδιος είχε μία ακόμα πιο «μαγική» ασίστ στο τσεπάκι του. Στο 35', είδε την κίνηση του Μπούντα στην πλάτη της άμυνας και τον βρήκε με τρομερή πάσα με το «εξωτερικό», με τον συμπαίκτη του να σκοράρει με κεφαλιά για το 3-0.