Πρόεδρος Φενέρμπαχτσε: «Είπα στον Καρτάλ ότι θα μείνει στην ομάδα»

Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Αζίζ Γιλντιρίμ, ξεκαθάρισε ότι ο Ισμαΐλ Καρτάλ παραμένει στον πάγκο.

Η πολυπόθητη επιστροφή της Φενέρμπαχτσε στο Champions League δεν έχει συνδυαστεί με την ευφορία που θα περίμενε κανείς, με τα Καναρίνια να παίρνουν μεν το 1-1 από τη Ρόμα στην Κωνσταντινούπολη αλλά να βλέπουν τον Ισμαΐλ Καρτάλ να παραιτείται αμέσως μετά την αναμέτρησης!

Κάτι που έπιασε απροετοίμαστο και τον πρόεδρο του συλλόγου, με τον Αζίζ Γιλντιρίμ να ξεκαθαρίζει πως ο 65χρονος τεχνικός παραμένει στον πάγκο. «Κανείς μας δεν είχε ιδέα, αν γνώριζα θα ήμουν εδώ;», ανέφερε αρχικά ο ισχυρός άντρας της Φενέρ, που ανέφερε στη συνέχεια ότι «οι οπαδοί πανηγύρισαν για μία ημέρα όταν η ομάδα προκρίθηκε στο Champions League, αλλά από τότε μέχρι και σήμερα μιλούν συνεχώς για το πώς προκρίθηκε, λέγοντας ότι η ομάδα είναι αδύναμη, ότι η ομάδα είναι έτσι και είναι αλλιώς. Όλοι παίρνουν αποφάσεις για τον πρόεδρο, τη διοίκηση και τον προπονητή. Αυτό είναι απαράδεκτο».

Ακολούθως ο Γιλντιρίμ αποκάλυψε ότι ο Καρτάλ δέχτηκε αντικείμενο στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα, εξηγώντας ότι «στο τέλος, τον Μάιο, θα είμαστε πρωταθλητές. Απόψε πέταξαν ένα μπουκάλι στο κεφάλι του Καρτάλ. Γι’ αυτό είναι αναστατωμένος, γι’ αυτόν τον λόγο! Είπαμε ότι θα προκριθούμε στο Champions League και το κάναμε, με τον Καρτάλ».

Τέλος, ο διοικητικός ηγέτης της Φενέρμπαχτσε ξεκαθάρισε ότι ο έμπειρος προπονητής δεν θα φύγει, λέγοντας ότι «ο Καρτάλ δεν χρειάζεται να πει ότι θα συνεχίσει. Εγώ είμαι ανώτερός του και του είπα ότι θα συνεχίσει! Είμαστε οικογένεια».