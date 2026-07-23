Ο Λουίς Σουάρες ήταν ο μεγάλος νικητής στη μάχη με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ενώ ο Αντουάν Γκριζμάν σκόραρε στο ντεμπούτο του στο MLS.

Βραδιά θρύλων και... πρώτων εμφανίσεων στο MLS ήταν τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/7), αφού οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Αντουάν Γκριζμάν έκαναν το ντεμπούτο τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Πολωνός στράικερ της Σικάγο Φάιαρ τέθηκε αντιμέτωπος με την -χωρίς Λιονέλ Μέσι- Ίντερ Μαϊάμι, όμως ο Λουίς Σουάρες του... φυλούσε θερμή υποδοχή. Ο Ουρουγουανός πέτυχε «ντοπιέτα» και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 3-2.

Αρχικά, ισοφάρισε με πέναλτι στο 27', ενώ στο 51ο λεπτό με πανέμορφο τελείωμα έκανε -προσωρινά- το 2-1 για τους ροζ.

GOOOL! That striker connection. 😮‍💨🧬 pic.twitter.com/1xnVtgfQCm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 23, 2026

Στο Σαν Χοσέ, ο «Γκριζού» φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Ορλάντο Σίτι, και μάλιστα κατόρθωσε να σκοράρει με πανέμορφο σουτ στο 48ο λεπτό, σημειώνοντας εκείνη την ώρα το 0-3, πριν έρθει το τελικό 0-4 υπέρ της ομάδας του στο 72'.