MLS: Ο Σουάρες νίκησε τον Λεβαντόφσκι, γκολ ο Γκριζμάν στο ντεμπούτο του (vid)
Βραδιά θρύλων και... πρώτων εμφανίσεων στο MLS ήταν τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/7), αφού οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Αντουάν Γκριζμάν έκαναν το ντεμπούτο τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Ο Πολωνός στράικερ της Σικάγο Φάιαρ τέθηκε αντιμέτωπος με την -χωρίς Λιονέλ Μέσι- Ίντερ Μαϊάμι, όμως ο Λουίς Σουάρες του... φυλούσε θερμή υποδοχή. Ο Ουρουγουανός πέτυχε «ντοπιέτα» και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 3-2.
Αρχικά, ισοφάρισε με πέναλτι στο 27', ενώ στο 51ο λεπτό με πανέμορφο τελείωμα έκανε -προσωρινά- το 2-1 για τους ροζ.
EL PISTOLERO. Clinical. 💥 pic.twitter.com/UxSpSgba1Q— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 23, 2026
GOOOL! That striker connection. 😮💨🧬 pic.twitter.com/1xnVtgfQCm— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 23, 2026
Στο Σαν Χοσέ, ο «Γκριζού» φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Ορλάντο Σίτι, και μάλιστα κατόρθωσε να σκοράρει με πανέμορφο σουτ στο 48ο λεπτό, σημειώνοντας εκείνη την ώρα το 0-3, πριν έρθει το τελικό 0-4 υπέρ της ομάδας του στο 72'.
ANTOINE GRIEZMANN!!— Major League Soccer (@MLS) July 23, 2026
Grizi gets his first goal in MLS on his debut. 🇫🇷🤙🤙 pic.twitter.com/sawo0h1yLJ
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