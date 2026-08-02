Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πέτυχε και τα δύο γκολ στη νίκη των Σικάγο Φάιρ επί της Σάρλοτ (2-1) και συνεχίζει να φορτώνει με γκολ τα αντίπαλα δίχτυα και στις ΗΠΑ.

Δεν ξεχνά την... τέχνη ο Πολωνός! Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα των Σικάγο Φάιρ με ντοπιέτα, στη νίκη της ομάδας του με 2-1 εις βάρος της Σάρλοτ.

Στο τρίτο του παιχνίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο 38χρονος -πλέον- Λέβα πέτυχε τα πρώτα του γκολ στο αμερικανικό πρωτάθλημα, αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά τη δεξιότητά του στο σκοράρισμα.

Ο άλλοτε κορυφαίος επιθετικός των Μπάγερν Μονάχου και Μπαρτσελόνα, μεταξύ άλλων, με δύο δικά του τέρματα έδωσε τη νίκη στο Σικάγο και μάλιστα με ανατροπή. Η Σάρλοτ προηγήθηκε νωρίς και αυτό ο Πολωνός το πήρε... προσωπικά! Στο 20ο λεπτό ισοφάρισε με ιδανικό δεξί σουτ στη γωνία της εστίας. Στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 68ο λεπτό υπέγραψε την ανατροπή για την ομάδα του, αφού μετά από υποδειγματικό κοντρόλ και ψύχραιμο τελείωμα από πλεονεκτική θέση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έγραψε το τελικό 2-1, χαρίζοντας τη νίκη στους Σικάγο Φάιρ.