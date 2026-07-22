Η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε την απόκτηση του Κασεμίρο, που έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ακόμη έναν σταρ προσθέτει στο ρόστερ της η Ίντερ Μαϊάμι, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κασεμίρο. Ο Βραζιλιάνος μέσος έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα περάσει τον Ατλαντικό ωκεανό για να γίνει συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι και του Λουίς Σουάρες.

Ο 34χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2027, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει οψιόν ανανέωσης για δύο ακόμη χρόνια. Oι Herons θα γίνουν η πέμπτη ομάδα στην καριέρα του έμπειρου χαφ, ο οποίος πριν τη Γιουνάιτεντ, είχε παίξει σε Σάο Πάουλο, Ρεάλ Μαδρίτης και Πόρτο.

«Αυτό που με παρακινεί περισσότερο, και πιστεύω πως ισχύει για κάθε ποδοσφαιριστή, είναι να κερδίζω και να συνεχίζω να εξελίσσομαι. Το πρότζεκτ που μου παρουσίασε ο σύλλογος, καθώς και η προσπάθεια που έκαναν όλοι για να με φέρουν εδώ, σημαίνουν πολλά για μένα.

Είμαι απίστευτα ευγνώμων και ανυπομονώ να ξεκινήσω, ώστε να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη - όχι μόνο στα 90 λεπτά κάθε αγώνα, αλλά και καθημερινά στις προπονήσεις. Το μόνο που έχω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ και ότι θα δώσω τα πάντα για να ανταποδώσω την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο σύλλογος», ανέφερε το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πρωταθλητών του MLS.