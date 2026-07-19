Ποδοσφαιριστής της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα ετοιμάζεται να γίνει ο Ούγκο Κάιπερς.

Με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να καταφθάνει στο Σικάγο, ο Ούγκο Κάιπερς αποφάσισε να αποχωρήσει για άλλες πολιτείες και συγκεκριμένα για το Μεξικό, καθώς η Μοντερέι φέρεται να τα βρήκε με τη Φάιαρ για τη μεταγραφή του Βέλγου φορ.

Όπως αναφέρει το Athletic, οι δύο ομάδες τα έχουν βρει για ένα ποσό της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων, με ακόμη 500.000$ να προβλέπονται με τη μορφή μπόνους. Στους Ραγιάδος, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και του Εργοτέλη θα συναντήσει τον Ματίας Αλμέιδα, τον Ορμπελίν Πινέδα αλλά και τον Ούρος Τζούρτζεβιτς, αφήνοντας τις ΗΠΑ μετά από 2,5 χρόνια και 42 τέρματα σε 79 συμμετοχές.

Μάλιστα, ο 29χρονος επιθετικός αφήνει το MLS όντας πρώτος σκόρερ τη φετινή σεζόν, καθώς έχει σκοράρει 13 φορές σε μόλις δώδεκα συμμετοχές.