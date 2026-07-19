Μοντερέι, Κάιπερ: Αφήνει το MLS για την ομάδα του Αλμέιδα
Με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να καταφθάνει στο Σικάγο, ο Ούγκο Κάιπερς αποφάσισε να αποχωρήσει για άλλες πολιτείες και συγκεκριμένα για το Μεξικό, καθώς η Μοντερέι φέρεται να τα βρήκε με τη Φάιαρ για τη μεταγραφή του Βέλγου φορ.
Όπως αναφέρει το Athletic, οι δύο ομάδες τα έχουν βρει για ένα ποσό της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων, με ακόμη 500.000$ να προβλέπονται με τη μορφή μπόνους. Στους Ραγιάδος, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και του Εργοτέλη θα συναντήσει τον Ματίας Αλμέιδα, τον Ορμπελίν Πινέδα αλλά και τον Ούρος Τζούρτζεβιτς, αφήνοντας τις ΗΠΑ μετά από 2,5 χρόνια και 42 τέρματα σε 79 συμμετοχές.
Μάλιστα, ο 29χρονος επιθετικός αφήνει το MLS όντας πρώτος σκόρερ τη φετινή σεζόν, καθώς έχει σκοράρει 13 φορές σε μόλις δώδεκα συμμετοχές.
💣🇧🇪 BREAKING: CF Monterrey is finalizing a deal to sign MLS Golden Boot leader Hugo Cuypers from the Chicago Fire, per sources.— Tom Bogert (@tombogert) July 19, 2026
Monterrey will pay $7.5m fee + $500k in add-ons.
Reporting with @PaulTenorio
🤝 @CLMerlo https://t.co/H9qNkd47r7
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