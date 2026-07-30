Μέσι: Δεν πήρε... ανάσα και επέστρεψε στις προπονήσεις

ΜΕΣΙ

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Παρά την... εξαντλητική παρουσία του στο Μουντιάλ, ο Μέσι δεν πήγε διακοπές και 10 μέρες μετά επέστρεψε στις προπονήσεις.

Ο... ακούραστος Λιονέλ Μέσι δεν είναι διατεθειμένος να κατεβάσει ταχύτητα και μόλις 10 μέρες μετά το φινάλε του Μουντιάλ 2026 επέστρεψε κανονικά στις προπονήσεις της Ίντερ Μαϊάμι.

Πιο συγκεκριμένα ο 39χρονος Αργεντίνος σταρ ήταν αυτός που πήρε την Αλμπισελέστε από το χέρι και την οδήγησε μέχρι τον τελικό του Παγκόσμιου, ωστόσο η σκληροτράχηλη Ισπανία ήταν αυτή που πανηγύρισε στο τέλος, με τον Φέραν Τόρες να βρίσκει δίχτυα ως από μηχανής θεός και να χαρίζει στη Ρόχα το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία του.

Αν και αγωνίστηκε σε κάθε ματς του τουρνουά, έχοντας σκοράρει οκτώ γκολ και μοιράσει τέσσερις ασίστ, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για τον ίδιο.... και μόλις 10 μέρες μετά ξεκίνησε κανονικά τις προπονήσεις με την ομάδα του MLS.

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@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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