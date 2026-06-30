Η Σικάγο Φάιαρ του MLS ανακοίνωσε την απόκτηση του σπουδαίου Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ως free agent.

Στο MLS και τη Σικάγο Φάιαρ θα συνεχίσει οριστικά πλέον την σπουδαία ποδοσφαιρική του πορεία ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ο Πολωνός στράικερ που αποχώρησε ως ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα, έπειτα από 4 χρόνια και 120 γκολ (συν 24 ασίστ) με τους Καταλανούς, ανακοινώθηκε επίσημα από τον σύλλογο του Σικάγο για τη σεζόν 2027-2028.

Πλέον, ο Λέβα γίνεται ένας ακόμη σούπερ-σταρ που στα 37 του θα αγωνιστεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπως έχουν πράξει ήδη νωρίτερα ποδοσφαιριστές όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Τόμας Μίλερ, ο Χέουν Μινγκ Σον και παλαιότερα οι Μπέκαμ, Ιμπραϊμοβιτς και Ρόις.

Η ανακοίνωση:

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Πολωνίας εντάσσεται στους Fire από την FC Barcelona με περισσότερα από 700 γκολ για σύλλογο και χώρα.

Η Chicago Fire FC ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του παγκόσμιου ειδώλου του ποδοσφαίρου και κορυφαίου σκόρερ όλων των εποχών της Πολωνίας, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ο παραγωγικός επιθετικός φτάνει στο Major League Soccer (MLS) με μια από τις πιο τιμημένες καριέρες στο άθλημα, έχοντας πετύχει περισσότερα από 700 γκολ για την εθνική του ομάδα και κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, πιο πρόσφατα με την FC Barcelona, ​​όπου βοήθησε τον σύλλογο να κατακτήσει τον τίτλο της La Liga τον περασμένο μήνα, ενώ ηγήθηκε των γερμανικών και ισπανικών πρωταθλημάτων σε σκοράρισμα για οκτώ χρόνια. Η άφιξή του υπογραμμίζει επίσης τη δέσμευση των Fire να βάλουν μια ομάδα κορυφαίας ποιότητας στο γήπεδο – φέρνοντας ταλέντα παγκόσμιας κλάσης για να διεκδικήσουν πρωταθλήματα και να αναβαθμίσουν το παγκόσμιο προφίλ του συλλόγου.

Ο Λεβαντόφσκι θα καταλάβει μια θέση ''Ειδικευμένου Παίκτη'' και μια διεθνή θέση στο ρόστερ, εν αναμονή της παραλαβής της βίζας P-1 και του Διεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής. Το συμβόλαιό του θα διαρκέσει μέχρι την σεζόν 2027-28 του MLS.

«Από την πρώτη μέρα που συναντηθήκαμε με τον Joe Mansueto, ξεκινήσαμε να χτίσουμε έναν σύλλογο παγκόσμιας κλάσης που εμπνέει μεγαλείο, ενώνει το Σικάγο και κερδίζει πρωταθλήματα. Ο Robert ενσαρκώνει αυτές τις αξίες και αντιπροσωπεύει τα πρότυπα που αξίζει σε αυτή την πόλη: έναν πρωταθλητή και έναν ανταγωνιστή», δήλωσε ο Gregg Berhalter, Διευθυντής Ποδοσφαίρου και Προπονητής της Chicago FC.

«Η άφιξή του ενισχύει τη φιλοδοξία μας να διεκδικούμε τρόπαια και ανεβάζει τα πρότυπα για τον σύλλογο σε ύψη αντάξια αυτής της πόλης. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί του και να δούμε το Σικάγο από πρώτο χέρι γιατί είναι ένα από τα πιο σεβαστά αθλητικά είδωλα στον κόσμο».