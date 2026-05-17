MLS: Οπαδοί πέταξαν κουτάκι μπύρας σε αντίπαλο και το ήπιε
Ένα γκολ του Σαμ Σάρβερ στις καθυστερήσεις έδωσε απροσδόκητη εκτός έδρας νίκη ενάντια στους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς στο Ντάλας, με τους οπαδούς των Καλιφορνέζων να εκσφενδονίζουν ένα κουτάκι μπύρας στον αγωνιστικό χώρο, ακριβώς εκεί που πανηγύριζαν οι φιλοξενούμενοι. Ο σκόρερ εντούτοις δεν μάσησε και βούτηξε το, ανοιγμένο από την πτώση, κουτάκι και το... κατέβασε με συνοπτικές διαδικασίες, σε μία εικόνα που δεν βλέπουμε συχνά στο MLS!
Sam Sarver scored a stoppage-time game-winning goal for FC Dallas last night at San Jose. Beer cans were thrown onto the field and Sarver grabbed one off the ground and shotgunned it.— Tom Bogert (@tombogert) May 17, 2026
IMMEDIATE MLS heritage. pic.twitter.com/NZjHVxzfM2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.