MLS: Οπαδοί πέταξαν κουτάκι μπύρας σε αντίπαλο και το ήπιε

Ο Σαμ Σάρβερ του Ντάλας δέχτηκε ένα κουτάκι μπύρα από οπαδούς των Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς αλλά το διαχειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο.

Ένα γκολ του Σαμ Σάρβερ στις καθυστερήσεις έδωσε απροσδόκητη εκτός έδρας νίκη ενάντια στους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς στο Ντάλας, με τους οπαδούς των Καλιφορνέζων να εκσφενδονίζουν ένα κουτάκι μπύρας στον αγωνιστικό χώρο, ακριβώς εκεί που πανηγύριζαν οι φιλοξενούμενοι. Ο σκόρερ εντούτοις δεν μάσησε και βούτηξε το, ανοιγμένο από την πτώση, κουτάκι και το... κατέβασε με συνοπτικές διαδικασίες, σε μία εικόνα που δεν βλέπουμε συχνά στο MLS!

     

