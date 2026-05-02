Ο Ριντ Ρόμπερτς των Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς έσωσε την εστία της ομάδας του από βέβαιη παραβίαση με τρομερό διώξιμο πάνω στη γραμμή.

Τορόντο και Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς έμειναν στο 1-1 σε αγώνα για το MLS, με τους Καλιφορνέζους να γλιτώνουν από ήττα χάρη στα αντανακλαστικά του Ριντ Ρόμπερτς... Στο 86ο λεπτό βλέπετε, ο Σαλόι βγήκε τετ α τετ και πρόλαβε την έξοδο του αντίπαλου τερματοφύλακα, στέλνοντας την μπάλα προς την ανυπεράσπιστη εστία των φιλοξενούμενων. Κάπου εκεί, εμφανίστηκε με το... σπριντ της ζωής του ο αμυντικός των Έρθκουεϊκς, που πρόλαβε με κάποιον τρόπο να διώξει την μπάλα πάνω στη γραμμή, γλιστρώντας με την πλάτη και απομακρύνοντας με γυριστό!