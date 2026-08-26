Λίσι: «Θα παίξουμε με την καρδιά μας – Σπουδαία μεταγραφή ο Ούγκρεσιτς»

Ο Αλέσιο Λίσι έδωσε το σύνθημα για τη μεγάλη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν στο Μπέργκεν, μιλώντας για την πίστη στην ομάδα του και όσα πρέπει να κάνει ο Δικέφαλος για να πάρει την πρόκριση.

Ο Αλέσιο Λίσι χαρακτήρισε ξεκάθαρα «τελικό» τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν στο Μπέργκεν και έστειλε το μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο περιμένει να αντιμετωπίσει η ομάδα του το παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στην πίεση που συνοδεύει τον «Δικεφαλο», στην πνευματική ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών του, αλλά και στη διαφορά αγωνιστικού ρυθμού με την Μπραν, καταλήγοντας σε μια χαρακτηριστική ατάκα: «Ερχόμαστε εδώ για να παίξουμε όχι με τη φυσική μας κατάσταση, αλλά με την καρδιά μας».

Παράλληλα, ο Λίσι ρωτήθηκε για πρώτη φορά δημόσια και για τη διαφαινόμενη απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτίζαν, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά πόσο ψηλά αξιολογείται η συγκεκριμένη κίνηση από τον ΠΑΟΚ.

«Αν έρθει, γιατί δεν είναι επίσημο, θα είναι μια σπουδαία μεταγραφή. Σίγουρα δείχνουμε μια κατεύθυνση που θέλουμε να κινηθούμε, ωστόσο στο δικό μας μυαλό είναι το αυριανό παιχνίδι. Είναι ένας τελικός, θέλουμε να περάσουμε και να συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκούς ομίλους», τόνισε.

«Στον ΠΑΟΚ πρέπει να ζεις με την πίεση»

Για το αν υπάρχει άγχος πριν από ένα παιχνίδι χωρίς περιθώρια, ο προπονητής του Δικεφάλου ήταν ξεκάθαρος:

«Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε με αυτή την πίεση. Όταν παίζεις στον ΠΑΟΚ πρέπει να ζεις με την πίεση, είμαστε μέλη ενός μεγάλου συλλόγου και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό».

Αναφορικά με την πνευματική προετοιμασία της ομάδας, πρόσθεσε:

«Είμαστε δυνατοί πνευματικά. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη ομάδα. Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, πρέπει να διαχειριστούμε καταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι και πρέπει να το κάνουμε ξανά όπως και στο πρώτο παιχνίδι».

Η αγκαλιά με τον Πέλκα

Ο Λίσι αναφέρθηκε και στην αγκαλιά με τον Δημήτρη Πέλκα μετά το γκολ του Έλληνα μεσοεπιθετικού απέναντι στον Λεβαδειακό, μια στιγμή που είχε τη δική της σημασία μετά τις συζητήσεις των προηγούμενων ημερών.

«Έχω τη χαρά να διαχειρίζομαι μια ενωμένη ομάδα, με μεγάλες αξίες. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι με παίκτες όπως ο Πέλκας που έχουν μεγάλη ποιότητα».

Για τις οκτώ αλλαγές που έκανε στην ενδεκάδα απέναντι στον Λεβαδειακό και το μήνυμα που πήρε από τους ποδοσφαιριστές του, εξήγησε:

«Στο μυαλό μου είχα εμπιστοσύνη σε όλους τους ποδοσφαιριστές που είναι στο ρόστερ μου και ενδεχομένως με τον Λεβαδειακό ήταν η πρώτη ευκαιρία μου να κάνω ροτέισον. Αυτό συνέβη και επειδή κόντρα στη Μπραν κάποιοι είχαν επιβαρυνθεί περισσότερο. Ποτέ δεν βάζω τυχαία κάποιον παίκτη στη βασική ενδεκάδα».

Και πρόσθεσε: «Οι παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν κόντρα στον Λεβαδειακό, μου επιβεβαίωσαν αυτό που είχα στο μυαλό μου για αυτούς. Κάθε παίκτης που αγωνίστηκε με Λεβαδειακό και Μπραν, μου έδειξε ότι είναι ικανός να αγωνιστεί και στο αυριανό παιχνίδι».

«Αύριο είναι ένας τελικός»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ γνωρίζει ότι η Μπραν έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτή την περίοδο, καθώς βρίσκεται σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό λόγω του νορβηγικού πρωταθλήματος.

«Σίγουρα, το είδα και στο πρώτο παιχνίδι. Πρέπει να το διαχειριστούμε. Αύριο είναι ένας τελικός και πρέπει να το διαχειριστούμε. Ερχόμαστε εδώ για να παίξουμε όχι με τη φυσική μας κατάσταση, αλλά με την καρδιά μας».

Όσο για τις πρώτες ώρες του στο Μπέργκεν, ο Ιταλός εμφανίστηκε ενθουσιασμένος:

«Αγαπώ τη Νορβηγία, όλη τη Βόρεια Ευρώπη γενικότερα. Μέχρι στιγμής είναι όλα φανταστικά στο Μπέργκεν».